PiS za KO, katastrofalny wynik Polski 2050. Nowy sondaż wyborczy

W najnowszym sondażu, który Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził na zlecenie Polsat News, respondenci wskazali, na kogo oddaliby głos w wyborach parlamentarnych. Koalicja Obywatelska zajmuje pozycję lidera z wynikiem 32,1 proc. głosów.

Nowy sondaż parlamentarny. PSL, Partia Razem i Polska 2050 poza Sejmem

Na drugiej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię, na której czele stoi Jarosław Kaczyński, chęć oddania głosu zadeklarowało 23,8 proc. badanych. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, którą planuje poprzeć 15 proc. respondentów.

Do Sejmu weszłyby jeszcze zarówno Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,2 proc.), jak i Nowa Lewica (7,1 proc.). Na dalszych pozycjach uplasowały się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2 proc.), Partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (1,2 proc.). 5,3 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Jaka byłaby frekwencja w wyborach parlamentarnych? Polacy podzieleni

W sondażu sprawdzono także, jaka byłaby frekwencja, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend. 62,7 proc. respondentów zadeklarowało, że skorzystałoby z prawa do oddania głosu, a 37,3 proc. nie zamierza wypełnić obywatelskiego obowiązku.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Polacy o Nawrockim i Tusku. Rysują się podziały

Kilka dni temu został opublikowany inny sondaż, przeprowadzony przez IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej. Zapytano w nim respondentów zarówno o Karola Nawrockiego, jak i Donalda Tuska. 50 proc. oceniło działalność prezydenta pozytywnie, a negatywnie – 46 proc. Z kolei Donald Tusk mógł liczyć na 37 proc. pozytywnych ocen i 57 proc. negatywnych.

