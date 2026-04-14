Polacy wydali werdykt ws. Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu dają do myślenia

W nowym sondażu UCE Research na zlecenie Onetu respondenci zostali zapytani, jak bardzo ufają Karolowi Nawrockiemu. 16,9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zdecydowanie darzy zaufaniem prezydenta, a 19 proc. – raczej. Łącznie to 35,9 proc. wskazań.

Karol Nawrocki oceniony w sondażu. Polacy podzieleni

Przeciwnego zdania jest w sumie 39 proc. badanych, w tym 11,9 proc. raczej nie ufa Nawrockiemu, a 27,1 proc. – zdecydowanie nie ma do niego zaufania. 20,9 proc. badanych jest nastawione neutralnie, a 4,2 proc. nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na panelu 1015 respondentów.

Kilka dni temu został opublikowany sondaż IBRiS dla Polskiej Agencji Prasowej, w którym zapytano respondentów zarówno o Karola Nawrockiego, jak i Donalda Tuska. 50 proc. oceniło działalność prezydenta pozytywnie, a negatywnie – 46 proc. Z kolei Donald Tusk mógł liczyć na 37 proc. pozytywnych ocen i 57 proc. negatywnych.

Najgorszy minister rządu Donalda Tuska. Tak prezentuje się podium

Kilka tygodni temu, kiedy pojawiły się medialne spekulacje o możliwej rekonstrukcji rządu, które ostatecznie zdementował Donald Tusk, dla „Wprost” został zrealizowany sondaż, w którym zapytaliśmy o najgorszego ministra rządu. Pierwsze miejsce z wynikiem 10,3 proc. głosów zajęła Barbara Nowacka. Minister edukacji miała sporą przewagę nad kolejnymi szefami resortów.

Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowała się Paulina Hennig-Kloska. Minister klimatu i środowiska wskazało 5,9 proc. respondentów.

