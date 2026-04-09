Nowy zakaz w kampanii wyborczej? Ten postulat może wywołać burzę. Sondaż dla „Wprost”

Chociaż do wyborów parlamentarnych w Polsce pozostało półtora roku, to niedawno pojawił się pomysł, który swoim zasięgiem obejmowałby najbardziej intensywny okres kampanii. „Czas ucywilizować kampanie wyborcze. Będę namawiał mój klub do złożenia projektu ustawy wprowadzającej zakaz publikacji sondaży na trzy miesiące przed wyborami” – napisał Piotr Zgorzelski na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Sondaże tu i teraz często zakłamują rzeczywistość i wprowadzają niepotrzebny szum informacyjny. Skupmy się na merytorycznej debacie o przyszłości Polski, a nie na »liczeniu szabel« w mediach. Demokracja zyska na jakości, gdy wyborcy będą kierować się programami, a nie słupkami popularności” – dodał wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nowy zakaz w kampanii wyborczej? Z sondażu wyłania się trend

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, czy popierają wspomniany postulat. 38,7 proc. respondentów uważa, że należy wprowadzić zakaz publikowania sondaży na trzy miesiące przed wyborami, a 33,4 proc. jest przeciwko. 27,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Ciekawe wnioski płyną z bardziej szczegółowych wyników badania. Mężczyźni częściej niż kobiety są zarówno „na tak” (41,1 proc. do 36,5 proc.), jak i „na nie” (39,4 proc. do 27,8 proc.). Z kolei u kobiet znacznie wyższy jest wskaźnik niezdecydowania – 35,7 proc. (u mężczyzn 19,5 proc.).