Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? Polacy bezwzględni w sondażu

Wygląda na to, że dni Zbigniewa Ziobry na Węgrzech są policzone. Stało się to jasne po tym, jak Fidesz, rządząca od 16 lat partia Viktora Orbana przegrała w spektakularnym stylu wybory parlamentarne.

Zbigniew Ziobro może stracić azyl na Węgrzech

Do tej pory Zbigniew Ziobro był tam bezpieczny dzięki azylowi politycznemu, którego udzielił mu Viktor Orban. Dokładnie na takich samych zasadach przebywa tam Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości za rządów PiS. W Polsce obu politykom grozi postawienie zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Peter Magyar, lider zwycięskiej partii TISZA, jeszcze na długo przed wyborami zapowiadał, że w razie zwycięstwa politycy utracą azyl polityczny na Węgrzech.

Polacy nie mają wątpliwości. Ziobro powinien zostać wydany

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia ZET wynika, że Polacy oczekują od Węgrów, że wydadzą Zbigniewa Ziobrę. Tak uważa zdecydowana większość, bo aż 60,1 proc. Przeciwnych było 24,6 proc., z kolei osób, które nie mają zdania na ten temat, było 15,3 proc.

Czarzasty: Zwołam spotkanie w sprawie Trybunału Stanu dla Ziobry

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zabrał już głos w sprawie konsekwencji prawnych, jakie mogą czekać na Ziobrę w Polsce.

– W związku z tym, co się stało na Węgrzech, widzę racjonalność ruchu w tej sprawie, zresztą w tej sprawie poproszę w tym tygodniu bardzo uprzejmie i grzecznie szefów klubów koalicji 15 października o spotkanie. Widzę sens ruszenia sprawy związanej z Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Myślę, że to taki moment, który jest symbolicznym momentem – powiedział Włodzimierz Czarzasty w programie „Graffiti” Polsat News.

Wiceminister sprawiedliwości: Sprawa Romanowskiego na dużo dalszym etapie niż Ziobry

O status Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego został zapytany też wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

– W przypadku pana Romanowskiego sprawę mamy już na dużo dalszym etapie. Tam już został skierowany do strony węgierskiej Europejski Nakaz Aresztowania. Generalnie jesteśmy w miejscu (przegrana Orbana – red.), które powinno odblokować tę procedurę, czyli pan Romanowski jest bliższy przywitania się z własną ojczyzną niż Zbigniew Ziobro – powiedział Myrcha w Radiu ZET.

Myrcha zdradził, że w przypadku Zbigniewa Ziobry wciąż trwa procedura wydania ENA, a prawnicy byłego ministra sprawiedliwości zrobili bardzo dużo, aby jak najbardziej wydłużyć ten proces i „kupić” Ziobrze czas.

