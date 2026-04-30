Ekstremalnie długa majówka posłów. Wtedy wrócą do Sejmu

Już jutro zaczyna się długo wyczekiwana majówka. Z najnowszych prognoz meteorologów wynika, że pogoda będzie sprzyjać wypoczywającym, a termometry w zachodniej części Polski mogą wskazać nawet 26 stopni Celsjusza. W tym roku majówka w kalendarzu nie ułożyła się w najbardziej korzystny sposób, a weekend został przedłużony jedynie o 1 maja, który wypada w piątek.

Ekstremalnie długa majówka posłów. Za 12 dni wrócą do Sejmu

Jest jednak grupa zawodowa, która od dzisiaj będzie miała aż 12 dni wolnych od wykonywania obowiązków. Chodzi o polskich posłów. Jak ustaliło rmf24.pl, najbliższe posiedzenie komisji sejmowej zostało zaplanowane dopiero za 12 dni, a obrady Sejmu rozpoczną się 13 maja. To oznacza, że posłowie mogą liczyć na przedłużenie majówki do niemal dwóch tygodni. Warto też podkreślić, że taki stan rzeczy nie powinien specjalnie zaskakiwać, bo Sejm zwyczajowo zbiera się co dwa tygodnie

Na stronie Sejmu pojawiła się już rozpiska porządku obrad. Na najbliższym posiedzeniu posłowie zajmą się m.in.:

Sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 2398 i 2462);

Sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 2387 i 2463);

Sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druki nr 2372 i 2441);

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 2456 i 2475);

Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 1650 i 2366)

