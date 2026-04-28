Fala gorąca zaleje Polskę. Taka będzie majówka 2026

Już za kilka dni rozpoczyna się majówka, a wraz z upływającym czasem coraz głośniejsze stają się pytania o to, jakie warunki będą wtedy panowały. Jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na to, że pogoda będzie sprzyjała wypoczywającym.

Prognoza pogody na majówkę 2026. Nawet 26°C

Z najnowszych danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że może być naprawdę ciepło. Przedstawiamy prognozy dotyczące temperatur na pierwsze trzy dni maja:

1 maja: Temperatura maksymalna od 13°C, 14°C miejscami na krańcach północnych i południowo-wschodnich kraju, około 18°C w centrum, do 22°C na zachodzie;

Temperatura maksymalna od około 16°C, 17°C na terenach podgórskich Karpat i w rejonie Półwyspu Helskiego, około 20°C; 23°C na przeważającym obszarze do 25°C na zachodzie;

3 maja: Temperatura maksymalna od 20°C na wschodzie do 23°C w centrum i 26°C na zachodzie, chłodniej nad samym morzem około 18°C.

W pierwszym dniu maja będzie dominowało zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, a we wschodniej części kraju – duże. Dzień później na wschodzie i południu Polski gdzieniegdzie może pojawić się więcej chmur, a w niedzielę – na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na pozostałym obszarze będzie bezchmurnie.

Załamanie pogody po majówce? Deszcz i lokalne burze

Z prognoz wynika, że spokoju wypoczywających Polek i Polaków nie będą zakłócały opady. Deszcz pojawia się w przewidywaniach meteorologów dopiero w poniedziałek 4 maja, a jego przelotne opady mogą wystąpić na północnym zachodzie. Tego dnia mogą pojawić się też lokalnie burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C do 26°C, chłodniej w rejonie wybrzeża około 18°C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Pijesz kawę po tej godzinie? Naukowcy ostrzegają: to najgorsza pora dla sercaCzytaj też:

Jak żyć dłużej? Ekspert: Prosta zmiana może nam dać dodatkowe trzy lata życia