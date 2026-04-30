W majówkę posypią się mandaty? Chodzi nie tylko o grillowanie na balkonie

Jak wynika z licznych badań opinii, również w tym roku wielu z nas spędzi długi weekend majowy w swoich domach. Niektórzy wybiorą się oczywiście do pobliskich lasów i parków, ale ci najbardziej wygodni mogą wpaść na pomysł grillowania na balkonie. Przed rozłożeniem sprzętu i nasypaniem brykietu, warto przypomnieć sobie o pewnych zasadach.

Majówka 2026. Grillowanie na balkonie grozi mandatem

W rozmowie z portalem radiozet.pl rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. Wojciech Gralec starał się przekazać jak najwięcej wiedzy na wspomniany wyżej temat. – Kwestia grillów na balkonach jest dosyć skomplikowana, bo zależy od tego, jaki regulamin ma dana spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa – zaczął.

Jak mówił, problemy z domowymi grillami podzielić można na trzy grupy: gdy dochodzi do zagrożenia pożarowego, gdy dym przeszkadza sąsiadom oraz gdy w regulaminie wspólnoty lub spółdzielni jest wyraźny zakaz. W takich przypadkach można spodziewać się mandatu na kwotę co najmniej 500 zł, a w razie stworzenia zagrożenia pożarowego, nawet do 5 tys. zł kary.

– Jednocześnie należy pamięć, że na balkonach nie powinno przechowywać się materiałów łatwopalnych. Na dodatek nie powinno się doprowadzać do sytuacji niebezpiecznych, kiedy ewentualnie może powstać pożar, co dotyczy także użytkowania grillów na balkonie – mówił. Uspokajał jednak, że gdy takiego zagrożenia nie ma, a straż wezwano, zwykle kończy się tylko na pouczeniu.

– Jeżeli jednak dojdzie do pożaru i zapali się balkon, a ogień rozprzestrzeni się na inne kondygnacje, to już policja dochodzi przyczyn powstania pożaru. Jeżeli ustali, że ktoś jest winien niezachowania ostrożności w posługiwaniu się ogniem, to policja, a później sąd będzie wnioskował o ukaranie takiej osoby – podkreślał.

Majówkowy wypoczynek może okazać się kosztowny. Na co uważać?

Przy okazji majówkowego grilla i w atmosferze ogólnego rozluźnienia, możemy jednak narazić się na mandaty za inne przewinienia. Przedstawiciel PSP wymieniał m.in. wyrzucanie niedopałków lub śmieci z balkonu, zakłócanie ciszy i spokoju – zwłaszcza w nocy, czy uciążliwy dym papierosowy. Takie sytuacje również mogą stanowić podstawę dla interwencji służb, jeśli przeszkadzają sąsiadom.

Pamiętać należy też, że nawet z dala od domu należy rozsądnie dobierać miejsce pod grilla lub ognisko. Nie może to być bliżej niż 100 metrów od granicy lasu, chyba że w miejscu do tego przeznaczonym. Ograniczenia dotyczą też parków i plaż.

– Grillować można tam, gdzie są do tego wyznaczone miejsca. Nie można rozpalać ogniska na terenach leśnych – zaznaczał kpt. Gralec. – Życzyłbym sobie, żeby tych interwencji było jak najmniej, bez względu na to, jaka będzie pogoda – dodawał.

