Dłuższa majówka i aż 6 nowych dni wolnych. Sejm zdecyduje

We wtorek 28 kwietnia rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie będą debatować m.in. nad nowelizacją przepisów dotyczących funkcjonowania policji i straży granicznej. Obędzie się także pierwsze czytanie propozycji zmian w prawie oświatowym.

Sejm. Posłowie zajmą się petycją ws. nowych dni wolnych

Trzeciego dnia obrad Sejmu zbierze się sejmowa Komisja ds. Petycji, która weźmie pod obrady petycję zakładającą wprowadzenie dodatkowych sześciu dni wolnych:

Propozycja dotyczy następujących dat:

5 stycznia — jako "wigilia" Święta Trzech Króli

Wielki Piątek — jako "wigilia" Wielkiej Soboty

2 maja — jako "wigilia" dnia 3 maja

31 października — jako "wigilia" Wszystkich Świętych

10 listopada — jako "wigilia" Narodowego Święta Niepodległości

31 grudnia — jako "wigilia" Nowego Roku

Autor petycji tłumaczy, że „wymieniając wskazane daty celowo użył słowa wigilia, aby nawiązać w ten sposób do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia”. Dodał, że „według słownika języka polskiego, tym terminem określa się nie tylko datę 24 grudnia, ale przede wszystkim dzień, a nawet wieczór przed ważnym świętem”.

„Wnoszę o konsekwentne zastosowanie tych samych przesłanek, jakimi Sejm argumentował wprowadzenie dnia wolnego 24 grudnia do wskazanych powyżej dat, ponieważ każda z nich spełnia te kryteria w stopniu co najmniej porównywalnym” – ocenił.

Polacy zyskają sześć dodatkowych dni wolnych?

Jak czytamy w petycji, „5 stycznia dawałby pracownikom możliwość spokojnego domknięcia okresu świąteczno-noworocznego i lepszego zaplanowania powrotu do obowiązków”. Z kolei wydłużenie świąt Wielkanocnych pozwoliłoby na ich lepsze przygotowanie.

Dłuższa majówka? „Wyobraźcie to sobie. 2 maja, wieczorem: częstujemy się kiełbaską z grilla. I dzieci: »Tato, a czemu jest wolne?« — »Bo ważny dzień dla pracowników i ich rodzin. I work-life balance«” – przekonuje autor petycji.

Mężczyzna (który chciał zachować anonimowość – red.) przedstawia także argumenty za dodatkowymi dniami wolnymi w drugiej połowie roku. „Wolne 31 października umożliwiłoby wyjazd na groby bliskich wcześniej, potencjalnie zmniejszając natężenie ruchu 1 listopada oraz ułatwiłoby pogodzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi” – wyjaśnia.

Sejmowi prawnicy o dodatkowych dniach wolnych

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak potoczą się losy petycji, jednak sejmowi prawnicy nie są entuzjastami wprowadzenia aż sześciu dodatkowych dni wolnych. Tłumaczą, że byłoby to ogromne obciążenie dla gospodarki. Odnoszą się także do słów autora petycji, że jest to alternatywa dla pomysłu wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy.

„Można mieć wątpliwości dotyczące zasadności wprowadzania proponowanego rozwiązania jako alternatywy dla czterodniowego dnia pracy, ponieważ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi obecnie pilotażowy program skróconego czasu pracy. Nowelizacja katalogu dni wolnych od pracy mogłaby wpłynąć na jego wyniki” – przekonują eksperci z Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu.

