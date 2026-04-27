Majówka bez grilla? Biskupi zmieniają zasady dla wiernych

Zgodnie z prawem kanonicznym, katolicy powinni powstrzymywać się od spożywania pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku, jednak istnieją wyjątki od tej zasady. Dotyczą one m.in. dni o randze uroczystości lub sytuacji, gdy biskup diecezjalny udzieli dyspensy.

Majówka i grill 1 maja? Biskupi wydali dyspensy

Wielu wiernych zastanawiało się, czy w związku z przypadającym w piątek świętem 1 maja, biskupi zdecydują się udzielić dyspensy. Część Polaków nie wyobraża sobie bowiem majówki bez tradycyjnego grilla.

Większość kościelnych hierarchów zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom wiernych i złagodzić zasady dotyczące piątkowego postu, jednocześnie wskazując wiernym alternatywne formy duchowej praktyki.

W zależności od diecezji, warunki skorzystania z dyspensy są różne. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zobowiązał wiernych do modlitwy w wybranej intencji Ojca Świętego oraz zachęcił do wsparcia osób potrzebujących.

Z kolei abp Józef Kupny z Wrocławia wskazał na potrzebę podjęcia innych form pokutnych, a szczególnie modlitwy o pokój lub jałmużny na rzecz potrzebujących.

Czy w piątek na majówce można grillować? Odpowiedź biskupów

W archidiecezji gdańskiej abp Tadeusz Wojda poprosił wiernych o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Podobne akcenty pojawiły się także w innych diecezjach, gdzie biskupi wskazywali na modlitwę za powołania (m.in. abp Wacław Depo w archidiecezji częstochowskiej), pokój na świecie, ojczyznę lub potrzebujących.

Niektórzy ordynariusze, jak bp Kazimierz Gurda w Siedlcach czy bp Szymon Stułkowski w Płocku, pozostawili wiernym większą swobodę, zachęcając do indywidualnych form modlitwy i uczynków miłości chrześcijańskiej.

W kilku diecezjach dyspensa została udzielona bez dodatkowych warunków. Taką decyzję podjęli m.in. biskupi diecezji warszawsko-praskiej, opolskiej oraz pelplińskiej, nie nakładając na wiernych obowiązku podejmowania dodatkowych zobowiązań.

