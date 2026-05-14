Konfederacja i prezydent złożyli poprawki do rządowej ustawy. Sejmowa komisja nie miała litości

W czwartek 14 maja Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Wszystkie zostały odrzucone ze względu na negatywną konkluzję Ministerstwa Finansów. 17 poprawek złożył Klub Parlamentarny Konfederacja Wolność i Niepodległość. 16 poprawek zostało złożonych ze strony prezydenta, a siedem przez KP Polska 2050.

Są rekomendacje komisji do ustawy o rynku kryptoaktywów. Czytelna konkluzja resortu finansów

Wszystkie propozycje głowy państwa, które przedstawiał szef KPRP Zbigniew Bogucki, zmierzały do trzech celów: zwiększenie ochrony obywateli, konsumentów, którzy inwestują na rynku kryptowalut; sprawny, rzetelny i faktyczny nadzór polskiego regulatora, czyli Komisji Nadzoru Finansowego; a także zabezpieczenie konstytucyjnych praw podmiotów działających na rynku kryptoaktywów.

Postulaty Polski 2050 w razie przyjęcia miały za zadanie uczynić ustawę tożsamą z projektem tej partii. Ich celem było wprowadzenie otwartego katalogu środków, na które obowiązkowo nałożony zostałby przez KNF przed zastosowaniem blokady domen internetowych oraz obowiązek sporządzenia uzasadnienia przed tym, zanim podmiot zaskarży do Sądu Administracyjnego.

Projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Komisja Finansów Publicznych radzi odrzucić poprawki

Najważniejsza poprawka obniża maksymalną stawkę opłaty pobieraną przez Komisję Nadzoru Finansowego od emitentów tokenów do 0,1 proc. Ostatni pakiet rozwiązań usuwałby zapisy regulacyjne o kantorach internetowych. Konfederacja poprawki scaliła w pięć bloków. Pierwszy dotyczył umożliwienia licencjonowanym podmiotom CASP rzeczywiste funkcjonowanie w polskim systemie finansowym oraz wykonanie obowiązków transpozycyjnych z rozporządzenia MiCA.

Celem drugiego bloku było wyeliminowanie mechanizmu zakwestionowanym w wecie prezydenta z 2025 r. i zapewnienie zgodności z orzecznictwem UE. Trzecia seria poprawek ma dostosować poziom opłat do rzeczywistych kosztów nadzoru i zasadom proporcjonalności traktatu Unii Europejskiej. Celem bloku czwartego było wyeliminowanie ryzyka i podwójnego karania, zapewnienie zgodności z bezpośrednio stosowanym prawem unijnym. Ostatnie propozycje miałyby chronić polskie podmioty wpisane do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych przed utratą uprawnień z lipca 2026 r.

Nawrocki odpowiada na trzecią ustawę rządu w sprawie kryptowalut. „Wyciągnięcie ręki"

