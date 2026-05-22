Były polityk PO i PiS usłyszał zarzuty. Śledztwo prowadzi Prokuratura Europejska

Jacek Żalek zatrzymany został w czwartek 21 maja. W piątek Radio Zet poinformowało, że były poseł PO razem z sześcioma innymi osobami oskarżany jest o przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz usiłowania oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości.

Jacek Żalek zatrzymany. Usłyszał zarzuty

Jacek Żalek to były poseł Platformy Obywatelskiej, który zakładał też Polskę Razem i Porozumienie Jarosława Głowina, a także należał do Partii Republikańskiej Adama Bielana. Do Sejmu startował również z list Prawa i Sprawiedliwości, a w 2020 roku został wiceministrem funduszy i polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Do dymisji podał się w 2023 roku po aferze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

CBA zatrzymała Żalka, ale nie został on aresztowany, obecnie znajduje się na wolności. Europejska Prokuratura poinformowała PAP, że prowadzi czynności w ramach śledztwa, którego szczegółów nie chce jeszcze ujawniać. Informacje mają jednak pojawić się „tak szybko, jak to możliwe”.

Nieprawidłowości w NCBiR stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, badając przygotowanie i organizację naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka — Innowacje Cyfrowe. Podejrzenia kontrolerów wzbudził także etap wyboru projektów. NIK stwierdziła, że NCBiR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych, wewnętrznych zasad. Nieprawidłowości miały wskazywać na istnienie mechanizmów korupcjogennych. NCBiR wykorzystywało fundusze unijne, dlatego sprawą zajął się także Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Afera w NCBiR. CBA zatrzymało 8 osób

W czwartek 21 maja funkcjonariusze CBA zatrzymali 8 osób w związku z nieprawidłowościami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Śledztwo prowadzone razem z Prokuraturą Europejską ma dotyczyć konkursu z pulą ponad 800 milionów złotych.

Zatrzymań na polecenie Prokuratury Europejskiej dokonano w Warszawie, Białymstoku, Krakowie i w województwie pomorskim. We wspomnianej ósemce był osoby sprawujące nadzór nad NCBiR oraz przedstawiciele projektu ubiegającego się o najwyższe dofinansowanie. Zatrzymanych doprowadzono do Biura Delegowanego Prokuratora Europejskiego w Warszawie. Służby przeszukały miejsca zamieszkania tych osób i zabezpieczyły dokumentację oraz sprzęt elektroniczny.

Żalek odsłaniał kulisy afery w NCBiR

– Podałem się do dymisji pod warunkiem wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i bezstronnego wskazania ewentualnych winnych. Niestety, powołanie w moje miejsce do ministerstwa asystentki europosła Adama Bielana jednoznacznie wskazuje na brak woli wyjaśnienia sprawy. Dlatego czuję się w obowiązku udzielenia opinii publicznej informacji, których zabrakło w wyjaśnieniach kierownictwa NCBiR i ministerstwa – ogłaszał Żalek w obecności dziennikarzy w 2023 roku.

– W tej sytuacji nie mogę milczeć. Szczególnie ze względu na pracowników NCBiR, którzy mi zaufali i pomimo strachu, że zostaną zniszczeni za ujawnienie układu korumpującego NCBiR – zdecydowali się przekazać organom ścigania informacje i nagrania. Jestem gotów poświęcić karierę polityczną, by obnażyć od lat funkcjonujący patologiczny układ i mechanizm nadużyć w NCBiR – oświadczał.

Żalek stwierdził, że za jego plecami podejmowała decyzje nieformalna grupa. – Mały i duży zarząd to miała być ukryta struktura. Kojarzy mi się to ze zorganizowaną grupą przestępczą, która działa w oparciu o nieformalne zależności, a nie w oparciu o strukturę statutową NCBiR-u i ustawowe zależności wynikające z nadzoru ministerstwa – ujawniał.

