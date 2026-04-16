Marta Nawrocka powinna mieć pensję? Oto stanowisko Polaków

Instytutu Badań Pollster przeprowadził sondaż – w czwartek (16 kwietnia) jego wyniki opublikowane zostały przez dziennik „Super Express”. Pracownica zadała losowym obywatelom pytanie o wynagrodzenie dla małżonki prezydenta (czyli, od niecałego roku, Karola Nawrockiego) – czy powinna je otrzymywać?

Polacy odpowiedzieli.

Wynik sondażu prowokuje do dyskusji

Badanie realizowane było w dniach 2-3 kwietnia 2026 roku. Wzięło w nim udział 1011 dorosłych osób.

51 proc. respondentów sprzeciwia się temu, by pierwsze damy otrzymywały pensję co miesiąc (jak na etacie). 49 proc. jest natomiast zdania, że Marta Nawrocka, a także każda jej następczyni, powinna dostawać wynagrodzenie.

A może nie wynagrodzenie, ale specjalne świadczenie? Rekompensata?

Pod koniec marca informowaliśmy o petycji, która wpłynęła do Sejmu. Jej autor – nieznany z imienia i nazwiska, prosił redakcję „Faktu” o anonimowość – stwierdził, że żony głów państw powinny otrzymywać specjalnego rodzaju świadczenie, będące rekompensatą za to, że w momencie obejmowania przez mężów najwyższego urzędu muszą porzucić dotychczasowy zawód i poświęcić się nowej, wymagającej i pełnionej bezpłatnie roli reprezentatywnej.

„Małżonek prezydenta zgodnie z dobrym zwyczajem rezygnuje z realizowania się na polu zawodowym i poświęca na rzecz państwa. Bierze udział w wyjazdach zagranicznych, gdzie u boku prezydenta reprezentuje kraj oraz działa wewnątrz kraju poprzez patronowanie akcjom charytatywnym, społecznym i kulturalnym. Wspiera również inicjatywy związane, chociażby z edukacją, zdrowiem czy kwestiami rodzinnymi” – podkreślono w petycji.

Zdaniem mężczyzny uczciwym byłoby, gdyby pierwsze damy przez pięć lat otrzymywały co miesiąc tyle pieniędzy, ile wynosiła ich ostatnia pensja – zanim porzuciły dotychczasową pracę.

