Wybrano nowego sędziego ws. wydania ENA wobec Ziobry. Poprzednia miała udziały w TV Republika

Do prowadzenia sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry został wylosowany sędzia warszawskiego Sądu Okręgowego Tomasz Grochowicz – podano w komunikacie na stronie sądu. Sprawa ma być prowadzona od początku. W marcu 2025 roku sędzia Grochowicz odmówił aresztowania Ziobry na wniosek sejmowej komisji śledczej. Wyznaczenie nowego sędziego referenta w tej sprawie było potrzebne w związku z wnioskiem Prokuratury Krajowej.

Pismo o wyłącznie sędzi Joanny Grabowskiej od rozpoznania sprawy dotyczącej wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości wpłynęło w czwartek 28 maja. Wszystko przez to, że sędzia w oświadczeniu majątkowym za 2024 rok wskazała, że posiada akcje TV Republika o wartości 102 złotych w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Problem pojawił się w związku z tym ucieczką Ziobry do USA. Wówczas podano, że wiceprezes PiS został komentatorem politycznym stacji.

ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Tomasz Grochowicz nowym sędzią referentem w sprawie

Do rozpoznania wniosku o wyłączenie została wylosowana sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska. We wtorek 2 czerwca dokumentowi została nadana sygnatura. Tego samego dnia sąd wyłączył Grabowską od rozpoznania wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry. Sprawa ciągnie się od 10 lutego. Wówczas wpłynęło pismo. Pierwotnie sprawę miał rozstrzygnąć sędzia Dariusz Łubowski, który do tej pory zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z ENA.

Dzień później został jednak odwołany. W niedzielę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier poinformowało, że już w maju wszczęto postępowanie w sprawie weryfikacji statusu uchodźcy przyznanego obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych. Osoby te nie zostały wymienione w komunikacie z imienia i nazwiska. Oficjalnie powiadomiono ich o wszczęciu śledztwa, które zawiera wezwanie do pojawienia się osobiście przed organem i wyjaśnienia sprawy.

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