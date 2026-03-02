Długoterminowa prognoza dla Polski. Może sypnąć śnieg. Meteorolodzy odkrywają karty

„W marcu jak w garncu” – to powiedzenie, które będzie miało swoje odzwierciedlenie w warunkach pogodowych. W pierwszej dekadzie miesiąca należy spodziewać się dużych różnic w temperaturach – poranki i noce będą chłodne, a temperatura będzie spadać poniżej 0 stopni Celsjusza.

Z kolei popołudniami w całym kraju – oprócz Wybrzeża i północnego wschodu – będzie ponad 10 stopni. Najcieplej może być w zachodniej części kraju, gdzie temperatury mogą podskoczyć nawet do 14-17 stopni Celsjusza. W początkowej fazie miesiąca będzie bardzo sucho, a w wielu regionach Polski skąpe opady deszczu.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Nawet 15 stopni Celsjusza

Takie warunki, czyli brak opadów albo niezwykle skąpe opady, mogą obowiązywać nawet do końca miesiąca. W okolicy 10 marca dojdzie do ochłodzenia. W dzień temperatury będą utrzymywać się na poziomie poniżej 10 stopni Celsjusza, a miejscami niewiele powyżej 0 stopni. Nocami należy spodziewać się powrotu kilkustopniowego mrozu. W połowie miesiąca ponownie prognozowany jest wzrost temperatury do 15 stopni, a okresami będzie jeszcze cieplej. Znikną przymrozki i pojawią się opady deszczu, które jednak będą skąpe.

Z prognozy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że pogorszenie pogody jest możliwe pod koniec marca. W końcowej fazie miesiąca ponownie temperatury będą utrzymywać się poniżej 10 stopni Celsjusza, nocami wartości na termometrach będą wskazywały ujemne temperatury. Ma pojawiać się regularnie więcej opadów, a oprócz deszczu być może spadnie deszcz ze śniegiem i mokry śnieg.

Jaka będzie Wielkanoc i lato 2026? Ekspert zabrał głos

W najnowszym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, opowiedział nie tylko o pogodowym „tu i teraz”. Ekspert został zapytany także o dużo dłuższą perspektywę, w tym, jakie warunki będą dominowały w Wielkanoc i czy tegoroczne lato będzie upływało z rekordowymi temperaturami.

