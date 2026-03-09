Groźne zjawisko nadciąga nad Polskę. IMGW wydał alerty

Mieszkańcy Polski już dziś mogą odczuć silniejsze powiewy wiatru, jednakże najgorsze dopiero przed nami. Dotychczas mocno wiało na terenie województwa dolnośląskiego. Przykładowo w Kłodzku zanotowano wiatr osiągający w porywach 47 kilometrów na godzinę. Niemal dwukrotnie silniejszy wiatr wieje w wysokich partiach gór, szczególnie w Karkonoszach. Odczyt ze Śnieżki wskazuje na 90 kilometrów na godzinę – jak przekonują służby, spacerowanie po szlakach w takich warunkach jest wyjątkowo niebezpieczne.

Południowa Polska na żółto. IMGW wydał alerty

Zgodnie z informacjami IMGW, kulminacja silnego wiatru czeka mieszkańców Polski dzisiejszego wieczora, w nocy i we wtorkowy poranek. Jak podał instytut, od godziny 20 do 6 rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mocnymi powiewami wiatru obowiązywać będą w województwie dolnośląskim (powiaty karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, ząbkowicki, kłodzki) oraz opolskim (powiat nyski).

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 45-50 km na godz., w porywach do ok. 70 km na godz., z południa i południowego zachodu” – ostrzegają synoptycy. Określili również prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent.

W górach niebezpiecznie

Najtrudniejsze warunki będą jednak panowały wysoko w górach – szczególnie w Karkonoszach i Tatrach, gdzie przewidywane są podmuchy sięgające 80-100 kilometrów na godzinę. Przy takim wietrze trudne jest poruszanie się, dodatkowym niebezpieczeństwem są łatwo łamiące się suche konary. W takich okolicznościach warto dwa razy rozważyć wyjście na szlak.

Według IMGW, silny wiatr w górach i rejonach podgórskich powieje jeszcze we wtorek w ciągu dnia. Później wiatr będzie stopniowo słabnąć, ale w prognozach synoptyków pod koniec tygodnia widać powtórkę mocniejszych podmuchów. Nie będzie to jednak poważna wichura – eksperci przewidują wiatr osiągający w porywach 40-65 kilometrów na godzinę.

