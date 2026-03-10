Prezes TV Republika alarmuje ws. „bardzo poważnych sygnałów o ataku na stację”. „Oni się nas boją”

Prezes TV Republika pojawił się w studiu swojej stacji, gdzie mówił o atakach na spółkę. – Pojawią się kolejne, bardzo poważne sygnały o ataku na Republikę. Mamy nie tylko informacje, o których już państwo słyszeli – o próbach wyłączenia nam sygnału czy zniechęcania reklamodawców, które na szczęście w jakiejś części okazały się nieskuteczne – zaczął na wstępie Tomasz Sakiewicz.

– Sam fakt, że pół agencji wywiadu wysłano ze mną, żeby mi zrobili zdjęcie, jak piję kawę w Monaco z jednym reklamodawców, świadczy o jakiejś dzikiej determinacji – kontynuował szef Telewizji Republika. Sakiewicz wspomniał, że jest „coraz więcej informacji o osobistym zagrożeniu dla rodzin i dziennikarzy” stacji. – Słyszeliśmy wszyscy historię związaną z Piotrem Nisztorem, mamy też niestety inne informacje, które będziemy w swoim czasie – być może bardzo szybko – ujawniać – mówił.

TV Republika inwigilowana? Prezes Tomasz Sakiewicz o „bardzo konkretnych dowodach”

Prezes TV Republika jako przykład wymieniał „próby inwigilacji, fotografowania samochodów, domów, czy kradzieży informacji z telefonów komórkowych”. – Są to już bardzo konkretne dowody, bo niektóre jesteśmy w stanie udokumentować. Pokazać, że coś się dzieje – powiedział Sakiewicz. Prezes Telewizji Republika przypomniał także sprawę z KRRiT i koncesją oraz z Zondacrypto.

– Przecież te informacje nie są publicznie dostępne, one pochodzą z systemów zabezpieczonych hasłami. Dostęp do nich mają jedynie służby skarbowe i służby specjalne. A ten poziom ataku pokazuje, że coś się dzieje, co oznacza, że narasta napięcie w Polsce, a w najbliższym czasie coś nas czeka – przekonywał Sakiewicz. – Oni się nas boją, nie chcą Republiki. Ich podstawowym celem jest uderzenie w finanse, to nie ma wątpliwości – zakończył szef stacji.

