TVN zmienił właściciela. Wcześniej Trump wykonał wymowny ruch. W tle konflikt interesów?

Prezydent USA dokonał zakupu obligacji za (w przeliczeniu na polską walutę) ok. 4 mln PLN w łącznie czterech transakcjach – najpierw 12 i 16 grudnia 2025 roku, a potem 2 i 20 stycznia tego roku.

W międzyczasie – jak przypomina agencja prasowa Reutera – Trump i jego urzędnicy krytykowali publicznie próbę przejęcia Warner Bros Discover przez Netflixa, wskazując m.in. na przepisy antymonopolowe. Domagali się też zwolnienia Susan Rice, która zasiada w zarządzie giganta streamingowego. Media wskazywały, że w przeszłości pełniła ona funkcję doradczyni byłego przywódcy USA – demokraty Baracka Obamy.

Reuters zaznacza, że nie wiadomo, czy prezydent Stanów Zjednoczonych zarobił czy stracił na obligacjach. Ich oprocentowanie wynosiło blisko 5,4 proc. Termin ich wykupu to listopad 2029 – nie wiadomo, czy i kiedy Trump zamierza je sprzedać. Najprawdopodobniej zakupu dokonano poprzez fundusz powierniczy, którym zarządzają dzieci republikanina.

Tyle warte były obligacje

Chociaż urzędnicy władzy wykonawczej nie mogą inwestować kapitału w firmy, które prowadzą interesy z rządem, to jednak – jak przypomina źródło – nie dotyczy to przywódców USA. Poza tym, jak wspomniane zostało wcześniej, obligacje zakupili najprawdopodobniej członkowie jego najbliższej rodziny. – Nie ma tu żadnego konfliktu interesów – zaznaczyła Anna Kelly, rzeczniczka prasowa Białego Domu.

Podczas zakupów cena obligacji wahała się między 1,03 a 1,04 USD – według danych London Stock Exchange. Obecnie mają podobną wartość.

Warto przypomnieć, że ostatecznie to nie Netflix, ale Paramount Skydance przejmie Warner Bros Discover (właściciela m.in. stacji TVN) – za kwotę 110 mld DOL (ponad 400 miliardów złotych).

Prezesem PS jest syn Larry'ego Ellisona – współzałożyciela i prezesa Oracle Corporation (firmy, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania). Nie jest tajemnicą, że obaj biznesmeni sympatyzują dziś z republikanami (choć David swego czasu popierał Joe Bidena).

