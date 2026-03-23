Przyszły właściciel TVN oficjalnie ogłosił zwolnienia. „Mamy przechlapane”

CBS News planuje zwolnienia pracowników w związku z przebudową sieci telewizyjnej przez kontrowersyjną redaktor naczelną – poinformował jako pierwszy amerykański Business Insider. Bari Weiss cięcia zapowiedziała podczas spotkania pracowników, które miało miejsce pod koniec stycznia. Zaznaczyła wówczas, że „tsunami zmian technologicznych” może wymusić zmiany kadrowe w sieci.

– Nie mogę stać tutaj i mówić wam, że w momencie niesamowitej transformacji nie będzie to oznaczało zmian w naszej kadrze – przekonywała wtedy. Pytana o konkrety redaktor naczelna stacji znajdującej się w tej samej grupie medialnej co TVN wyjaśniła, że CBS News musi odejść od niewyróżniających się wiadomości o charakterze rynkowym na rzecz ekskluzywnych reportaży, których ludzie „nie mogą uzyskać nigdzie indziej”.

TVN zmieni właściciela, „tsunami” zwolnień w CBS News. Ujawniono powód

– Jeśli to, co sprzedajemy, można uzyskać w pięciu innych miejscach, w dziesięciu innych miejscach, w stu innych miejscach – to prawdopodobnie nie jest coś, na czym powinniśmy się skupiać – tłumaczyła Weiss. Redaktor naczelna CBS News zaznaczała, że „dotychczasowa strategia stacji polegała na trzymaniu się widzów, którzy byli skupieni przy telewizji tradycyjnej”. – Chcę wam powiedzieć, że jeśli będziemy się tego trzymać, mamy przechlapane – przekonywała.

Chwilę po informacji o planowanych cięciach okazało się, że stały się one faktem. Kierownictwo CBS News w piątek rano poinformowało w informacji do pracowników o zwolnieniach. Wspomniano o „trudnym czasie dla osób, które opuszczą stację”. „To utalentowani, zaangażowani współpracownicy, którzy mieli kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Wszyscy oni będą traktowani z troską i szacunkiem” – przekonywała Weiss razem z prezesem stacji Tomem Ciborowskim.

„Nie jest tajemnicą, że branża informacyjna ulega radykalnym zmianom i że musimy się do nich dostosować” – czytamy. Dalej wspomniano o tym, że „niektóre działy redakcji muszą zostać zmniejszone, aby zrobić miejsce dla rzeczy, które muszą zostać rozbudowane, aby pozostać konkurencyjnymi”. Cięcia mają objąć kilkudziesięciu pracowników w różnych działach. Dokładna liczba nie została podana.

Redaktor naczelna podczas kolegium redakcyjnego zapewniła pracowników, że „najważniejszą rzeczą, jaką chce powiedzieć, jest to, że zwolnienia absolutnie nie są związane z jakością pracy dziennikarzy”. – To po prostu wszystko jest związane z czasami, w których żyjemy – zakończyła. Sam nadawca również odniósł się do sprawy. 22 maja po prawie 100 latach nadawania działalność zakończy CBS News Radio. Powodem jest „trudna sytuacja gospodarcza” i zmianę strategii programowej w zakresie radiofonii.

