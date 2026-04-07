Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa. Jest data

Komisarz wyborczy w Krakowie podjął decyzję, że 24 maja w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta przed upływem kadencji. Jak przypomina rmf24.pl, referendum będzie dotyczyło także odwołania całej Rady Miasta Krakowa.

Kiedy referendum w Krakowie? Wyznaczono datę

Aby referendum zostało uznane za ważne, zagłosować musi co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.

Aleksander Miszalski (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska) wygrał w drugiej turze wyborów w 2024 r. z Łukaszem Gibałą (Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla mieszkańców). Miszalski zdobył 51,04 proc. głosów, Gibała – 48,96 proc.

Kto mógłby zastąpić Miszalskiego? „To nie jest czas na snucie tego typu planów”

Jan Hoffman to jeden z liderów inicjatywy referendalnej w Krakowie. W wywiadzie dla „Wprost”, który został przeprowadzony w połowie lutego, oceniał, że na 95 proc. dojdzie do referendum.

– Jeżeli nie zdarzy się jakaś klęska żywiołowa i pandemia, to podpisów będzie wystarczająco – zapowiadał wówczas.

Hoffman został zapytany m.in. o to, kogo określiłby jako najpoważniejszego kandydata, który mógłby zastąpić Aleksandra Miszalskiego. – Moim zdaniem to nie jest czas na snucie tego typu planów. Wtedy zrobi się z referendum odwoławczego de facto referendum „wyborcze”. Nie czuję się też uprawniony, żeby w imieniu 21 członków komitetu referendalnego wypowiadać się co do ewentualnego kandydata. Ja, jako mieszkaniec, decyzję podejmę dopiero wtedy, gdy będę znał pełną listę nazwisk – podkreślił.

Kraków może stać się politycznym poligonem. Tusk wspiera Miszalskiego, ale KO ma „plan B”?Czytaj też:

Ceny nowych mieszkań znów rosną. Te miasta na czele