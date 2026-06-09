To ona ma być kandydatką KO. „W kampanii będzie gryzła trawę”

Redakcje Polsat News, „Rzeczpospolitej” czy Polskiej Agencji Prasowej piszą, że senatorka Monika Piątkowska powalczy o prezydenturę w stolicy Małopolski.

Premier Donald Tusk o tym, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach, poinformować ma dzisiaj (we wtorek – 9 czerwca). Wcześniej – jak przypomniała Interia – szefowi rządu odmówić miał Rafał Sonik (biznesmen i kierowca rajdowy).

Portal skontaktował się z Piątkowską nad ranem, by poprosić ją o komentarz. Nie przyznała się dziennikarzom, że to właśnie na nią chce postawić partia. – Pan premier we właściwym czasie ogłosi właściwe decyzje – powiedziała jedynie przez słuchawkę.

„Jest ambitna”

Parlamentarzystka ponoć mocno starała o to, by ugrupowanie wybrało właśnie ją. Ponoć już kilkanaście godzin po referendum, którego konsekwencją było odwołanie Aleksandra Miszalskiego, zwracała na siebie uwagę. – Już w czasie kampanii referendalnej prowadziła swoją kampanię wyborczą. Zwiększyła liczbę spotkań z mieszkańcami, pojawiała się na spotkaniach z działkowcami, a w mediach lokalnych pojawiły się reklamy ją promujące – wskazał anonimowo jeden z polityków KO, z którym rozmawiała redakcja Interii.

Stwierdził też, że senatorka „właściwie chyba jako jedyna tak otwarcie i chętnie chciała powalczyć o fotel prezydenta po Miszalskim”.

Jakiej kampanii spodziewać można się po Piątkowskiej? Jedno jest pewne – konkurenci nie będą mieli lekko. – O Monice wiem jedno: w kampanii będzie gryzła trawę i nie odstawi nogi. Jest ambitna – podkreślił parlamentarzysta.

Co jeszcze wiadomo o senatorce?

Zanim znalazła się w Senacie (w międzyczasie przechodząc z Polski 2050 do KO), Piątkowska piastowała funkcję prezeski Izby Zbożowo-Paszowej.

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