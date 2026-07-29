Zaskakujące słowa posła KO. Prezydencki minister zasili szeregi Rozwoju Plus?

Konrad Frysztak gościł w studiu stacji Polsat News – w programie „Debata Gozdyry”. W trakcie rozmowy ujawnił, że Adam Andruszkiewicz – prezydencki minister – ma dołączyć do stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżają byłego premiera, że organizacja, którą powołał, doprowadziła niedawno do rozpadu partii. – Takie chodzą słuchy – skwitował.

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych powiedział to w kontekście roli prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie rozłamu w PiS.

Prowadząca program – dziennikarka Agnieszka Gozdyra – zwróciła uwagę, że w międzyczasie, gdy ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego przeżywa kryzys, głowa państwa ogłosiła wydarzenie, które część opinii publicznej porównuje z Campusem Polska Przyszłości wiceprzewodniczącego KO – Rafała Trzaskowskiego. Nawrocki zaprosił młodzież w ostatnie dni wakacji na Pomorze – do Juraty. Oprócz spotkania z prezydentem będą mogli oni uczestniczyć w koncertach czy aktywnościach sportowych.

Frysztak pociągnął wątek, ujawniając, że prezydent rzekomo "wysyłał swojego giermka do stowarzyszenia Morawieckiego". Warto zaznaczyć, że Andruszkiewicz wciąż jest członkiem PiS. – Chodzą słuchy, że już nie – odpał poseł KO.

Gozdyra, chcąc, by komunikat stał się jasny, zapytała, czy oznacza to, że minister Nawrockiego "zasili szeregi Rozwoju Plus". – Takie są plotki – wskazał Frysztak.

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