TVN zmieni właściciela. Tak pocieszają się pracownicy

Dziennik „Gazeta Wyborcza” skontaktował się z osobami, które „mają rozeznanie w stosunkach amerykańsko-polskich, i biznesowych, politycznych”. Anonimowe źródło powiedziało redakcji, że właściciele Paramount Skydance – David i Larry Ellison (drugi z nich jest współzałożycielem giganta technologicznego Oracle Corporation – i przyjacielem prezydenta Donalda Trumpa) – po przejęciu Warner Bros. Discovery „sprzedadzą TVN”. – Nie jest im do niczego potrzebny. A mają gigantyczne zadłużenie i potrzebują pieniędzy – wyjaśnił rozmówca. Dziennikarze przypomnieli, że dług netto firm wynosi aż 79 mld dol.

Czy Ellisonowie rzeczywiście nie są zainteresowani tym, co tyczy się Polski? Innego zdania jest kolejne źródło. – Ich może nie interesuje, ale może zainteresować Trumpa. A oni zrobią wszystko, czego on sobie zażyczy – stwierdził kolejny rozmówca.

„Jeśli Trump poprosi o coś Ellisona, to on to zrobi”

Przypomnijmy – PS przejmie wkrótce WBD za zawrotne 110 mld USD. By jednak transakcja doszła do skutku, strony muszą dopiąć formalności – muszą m.in. otrzymać zgodę regulatorów rynkowych, na czele z Departamentem Sprawiedliwości USA czy Komisją Europejską. Tymczasem jeden z wysokich rangą urzędników z amerykańskiego resortu – Omeed Assefi – w rozmowie z agencją Reutera 18 marca (w środę) podkreślił, że spółka nie może liczyć na lepsze potraktowanie.

Zaznaczył, że zarząd Paramount „absolutnie nie” może mieć nadziei na to, iż proces przejęcia będzie łatwy. – Pomysł, że egzekwowanie (prawa) zostało upolitycznione, jest niedorzeczny – podkreślił.

Należy pamiętać jednak, że współwłaściciel Oracle to przyjaciel republikanina stojącego na czele administracji USA. – Stary Ellison jest bardzo zagorzałym trumpistą i libertarianinem. (...) Jeśli Trump go o coś poprosi, to on to zrobi – wskazał rozmówca „GW”.

