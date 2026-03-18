W TVP była dyrektorką. Teraz awansowała w KRRiT

O Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w lutym i marcu tego roku mówi się szczególnie dużo. Zaczęło się od Telewizji Republika i opłaty koncesyjnej, następnie pojawiły się informacje o wniosku stacji Tomasza Sakiewicza, który ta złożyła ws. MUX-8 (ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce).

Następnie do KRRiT zaczęły spływać skargi ws. materiału, który wyemitowany został na antenie TVN24 (w programie „Fakty”). Dotyczył on rynku nieruchomości. Redakcja stacji wybrała się na targi mieszkaniowe w Gdyni, gdzie rozmawiała m.in. z niepozornym małżeństwem, które miało „marzenie” o posiadaniu „swojego «M»”. Czujni widzowie, którzy zapoznali się z materiałem, ustalili wnet, że osoby te w rzeczywistości same związane są z branżą deweloperską.

To jednak nie wszystko, bo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obywatele zaczęli też kierować skargi w innej sprawie – tym razem ws. pasków informacyjnych, które pojawiły się na antenie TV Republika. Dotyczyły one m.in. unijnego programu SAFE (Security Action for Europe), który został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prawo i Sprawiedliwość przekonywało, że tak właśnie powinna postąpić głowa państwa, ponieważ premier Donald Tusk, który stoi na czele Koalicji 13 Października, sprawi, że ponad 40 mld euro trafi z Polski prosto do Niemiec. Takie też przypisy generował na dole ekranu tzw. paskowy. „Der SAFE: Niemcy polegli na polskim froncie”; „Prezydent zatrzymał niemiecki przemarsz przez Polskę”, „Herr Donald „fur Deutschland« Tusk rozkazuje prezydentowi RP”; „Weto do der SAFE, Tusk szykuje uchwałę für Deutschland” – to próbka tego, co zobaczyć mogli widzowie stacji Sakiewicza.

Pracowała w TVP. Została p.o. dyrektora w KRRiT

Teraz znowu mówi się o KRRiT. To dlatego, że – jak dowiedział się dwumiesięcznik „Press” – pełniącą obowiązki dyrektora Departamentu Strategii w KRRiT została Aneta Woźniak. Tymczasem w przeszłości – w latach 2022-2023 – związana była ona z TVP, gdzie pełniła funkcję szefowej biura programowego.

Z tej okazji Wirtualne Media przypomniały wypowiedź Woźniak z końca 2024 r., która padła podczas debaty ws. zmian w publicznej telewizji. – Nagle wchodzi tabun ludzi umundurowanych. Policja była oznakowana oczywiście, ale wiele z tych osób było w czarnych mundurach. Na korytarzach zrobiło się czarno. Redaktorzy zamknięci w swoich pokojach. Moja koleżanka powiedziała, że zamknęła sekretariat i swój gabinet i nie wychodzi, bo się boi, że ją wywloką na korytarz. (...) Panowała atmosfera strachu – komentowała w rocznicę głośnych wydarzeń.

