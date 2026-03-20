Błąd kosztował stację tysiące złotych. Jest wyrok dla TVP

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Telewizji Polskiej i utrzymał w mocy decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teraz nadawca musi zapłacić 35 tysięcy złotych kary za emisję reklamy piwa w niedozwolonym czasie. Konkretnie chodzi o blok reklamowy, który został wyemitowany w TVP Sport 28 sierpnia 2024 roku, tuż po godzinie 6:00.

Przepisy mówią jasno – reklamy piwa mogą być pokazywane wyłącznie w godzinach między 20:00 a 6:00.

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji konsekwentnie stoi na stanowisku, że przepisy dotyczące emisji przekazów handlowych, w tym reklamy piwa, muszą być bezwzględnie przestrzegane, a ich celem jest ochrona odbiorców, w szczególności małoletnich – powiedziała dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT, cytowana przez portal wirtualnemedia.pl.

Liczy się czas, nie okoliczności

Jak dowiadujemy się w uzasadnieniu wyroku, naruszeniem prawa jest sama emisja reklamy poza dozwolonymi godzinami. Nie mają znaczenia ani treść spotu, ani to, ile osób go zobaczyło, ani to, czy to była jednorazowa sytuacja. Telewizja Polska argumentowała, że reklamę wyemitowano przez błąd techniczny i że był to incydent, ale nie przekonało to sądu. Instytucja podkreśliła, że odpowiedzialność nadawcy za naruszenia reguł emisji przekazów handlowych ma charakter obiektywny. To oznacza, że nie trzeba udowadniać winy, by nałożyć karę.

Kluczowe jest samo złamanie przepisów oraz potencjalne narażenie zwłaszcza nieletnich widzów na kontakt z treściami promującymi alkohol. Nie ma przy tym znaczenia, ile osób faktycznie zobaczyło reklamę.

To nie pierwszy taki wyrok

Warto zaznaczyć, że orzeczenie wpisuje się w trend działań, jakim w ostatnim czasie kieruje się KRRiT. Regulator bowiem konsekwentnie egzekwuje przepisy dotyczące reklam i lokowania produktów.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka podobnych przypadków. I tak szefowa KRRiT nałożyła na TVP 15 tysięcy złotych kary za program „Daję słowo. Maciej Orłoś”, w którym padły kontrowersyjne wypowiedzi o alkoholu – Adam Ferenc, który wziął udział w programie zachwalał pracę pod wpływem alkoholu, po czym stwierdził, że to żarty i w pracy nie pije. KRRiT uznała, że prowadzący program nie zareagował na wypowiedzi aktora tak, jak powinien.

Z kolei stacja Power TV otrzymała karę w wysokości 30 tysięcy złotych za emisję teledysku zespołu Weekend, w którym wystąpili mężczyźni pijący alkohol.

Kary nie uniknął także TVN – stacja musiała zapłacić 6 tysięcy złotych za materiał dotyczący wydarzenia sponsorowanego przez producenta win.

Kary w podobnych sprawach dotknęły także inne stacje, w tym TV Puls, Republikę, Active Family i Stars.TV.

