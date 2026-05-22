Afera wokół gruntów pod CPK nie gaśnie. Spółka chce wydzierżawić kluczowy teren

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na dzierżawę ponad 152 hektarów gruntów w Zabłotni pod Grodziskiem Mazowieckim. To właśnie te działki stały się jesienią ubiegłego roku bohaterem jednej z najgłośniejszych afer związanych z projektem CPK. Teren ma strategiczne znaczenie dla budowy linii Kolei Dużych Prędkości prowadzącej do lotniska w Baranowie oraz przyszłego zaplecza logistycznego inwestycji. Mimo to spółka zdecydowała się oddać grunt w czasową dzierżawę na cele rolne.

Sprzedaż gruntów pod CPK wywołała burzę w PiS

Afera wybuchła po ujawnieniu, że KOWR sprzedał nieruchomości za 22,8 mln zł firmie związanej z Piotrem Wielgomasem, wiceprezesem Dawtony. Kontrowersje wzbudził fakt, że działki były kluczowe dla inwestycji CPK, a sama transakcja została przeprowadzona mimo sprzeciwu władz spółki.

Sprawa doprowadziła do politycznych konsekwencji. Jarosław Kaczyński zawiesił kilku działaczy PiS, w tym byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa. Śledztwo wszczęła prokuratura, a sprawą zajęło się również CBA.

Dlaczego CPK chce wydzierżawić teren?

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek przekonuje w rozmowie z Radiem ZET, że dzierżawa ma charakter tymczasowy i ma zapobiec pozostawianiu ziemi odłogiem. Jak tłumaczy, teren będzie użytkowany do momentu rozpoczęcia prac budowlanych przy linii kolejowej.

Władze spółki podkreślają, że podobne rozwiązania stosowane są także wobec innych nieruchomości należących do CPK. Umowa ma obowiązywać do grudnia 2027 roku.

Kontrowersje budzi jednak cena wywoławcza dzierżawy. Roczny czynsz ustalono na nieco ponad 321 tys. zł netto. Według rozmówców znających kulisy sprawy to znacznie mniej niż wcześniejsze stawki płacone za użytkowanie tych gruntów.

Radio ZET zwraca też uwage, że niejasności dotyczą także harmonogramu inwestycji. Minister Maciej Lasek mówi o rozpoczęciu prac już w 2026 roku, ale sama umowa dzierżawy ma obowiązywać dłużej.

Śledztwo w sprawie gruntów CPK trwa. Zarzutów nadal nie ma

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadal bada okoliczności sprzedaży działek. Śledczy przesłuchują przedstawicieli resortów, CPK, KOWR i innych instytucji zaangażowanych w proces przygotowania transakcji.

Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Prokuratura podkreśla jednak, że analiza dokumentów i materiału dowodowego nadal trwa.

