Chcą zlikwidować TVP Info. Stacja pokazuje zaskakujące dane

Politycy Konfederacji podczas konferencji prasowej przed siedzibą Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie postulowali likwidację TVP Info.

TVP Info do likwidacji? Ostre słowa Konfederacji

Ustawa w tej sprawie już w ubiegłym roku trafiła do Sejmu. Powód? W opinii posłów „każda kolejna władza przemienia publiczną telewizję w swoją tubę propagandową”.

– Propaganda opiera się na manipulacjach, które są na naprawdę żenującym poziomie. TVP Info po prostu powinno zostać zlikwidowane. Oszczędzilibyśmy dużo pieniędzy i oszczędzilibyśmy Polakom tych bzdur, których muszą słuchać – przekonywał Witold Tumanowicz.

Według Krzysztofa Rzońcy „TVP jest coraz rzadziej oglądana przez Polaków i nie pełni swojej misji publicznej”. – Nie ma żadnego powodu, żeby polscy podatnicy, ciężko pracujący Polacy dokładali się do tego, żebyśmy mieli rządową tubę propagandową, która w swojej propagandzie przekracza już Jacka Kurskiego – powiedział.

– Dość tych miliardów polskich podatników marnowanych de facto na to, żeby utrzymywać tubę propagandową rządu. Nikt się już na to nie nabiera. Jestem przekonany, że ta rządowa propaganda to jest „gol samobójczy” dla rządu – dodał sekretarz Konfederacji.

twitter

TVP Info odpowiada na zarzuty i pokazuje wymowne dane

W odpowiedzi na zarzuty biuro prasowe TVP przekazało, że wbrew sugestiom polityków Konfederacji, oglądalność stacji wcale nie spada.

„Jest dokładnie odwrotnie. Oglądalność kanału stale rośnie, a potwierdzają to dane Nielsena. Zgodnie z przytoczonymi danymi, w okresie między lutym 2026 a lutym 2025 kanał TVP Info urósł o prawie 9 proc. rok do roku, zaś w lutym 2026 TVP Info miał 2,08 proc. udziału w rynku wobec 1,91 proc. w lutym 2025 r”. – wyjaśniono w oświadczeniu.

Biuro prasowe TVP podkreśliło, że „na przełomie lutego i marca 2026 kanał TVP Info zanotował najlepsze wyniki dzienne od września 2025”. Ponadto, od miesięcy kanał TVP Info notuje gigantyczny wzrost popularności w streamingu – w serwisie TVP VOD, gdzie jest jednym z najchętniej oglądanych kanałów TVP.

