Poszukiwacze metali trafili na coś wyjątkowego. „Baranek Boży” i proroctwo

W Danii odkryto rzadkie srebrne monety przedstawiające „Baranka Bożego”. Wybito na nich także greckie litery Alfa i Omega, oznaczające „Początek i Koniec”.

Jak wskazują naukowcy, symbolika ta bezpośrednio nawiązuje do Księgi Objawienia – apokaliptycznego proroctwa spisanego przez Jana, skierowanego do siedmiu kościołów w Azji Mniejszej. To przesłanie ma być jednocześnie ostrzeżeniem i źródłem nadziei, mówiącym o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad złem.

Jak dotąd znaleziono tylko 30 takich monet

Odnalezione monety wybito około 1009 roku, w okresie, gdy Anglia zmagała się z najazdami wikingów. Władcy, szukając ochrony, odwoływali się wówczas do bogów, by uzyskać ich ochronę. Na świecie znanych jest zaledwie około 30 takich artefaktów, określanych jako pensy Agnus Dei (łac. „Baranek Boży”), co czyni odkrycie dwóch nowych egzemplarzy wyjątkowym wydarzeniem.

Na monety trafili poszukiwacze metali w regionach Jutlandii i Thy. Znalezisko trafiło do Duńskiego Muzeum Narodowego.

Pensy spodobały się wikingom. Zabrali je ze sobą

Jak wyjaśniają pracownicy muzeum w oficjalnym komunikacie, „w 1009 roku angielski król Ethelred podjął środki, aby odeprzeć ataki Wikingów. Żądał postu i jałmużny, kazał też wybić monety z motywami chrześcijańskimi, które miały chronić Anglików”.

Okazało się jednak, że monety nie spełniły swojego zadania. Spodobały się jednak wikingom, którzy przewieźli je na swoje ziemie.

Znalezisko rzuca nowe światło na relacje między chrześcijaństwem a kulturą wikingów.

Czytaj też:

Przełomowe odkrycie archeologów. Trafili na doskonale zachowane szkielety wikingówCzytaj też:

Wyjątkowe odkrycie nad Bałtykiem. Pod wodą zauważono niezwykły wrak