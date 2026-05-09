Starożytna mumia skrywała pewien sekret. Naukowcy zachodzą w głowę

W egipskim Al-Bahnasa, starożytnym mieście znanym jako Oksyrynchos, archeolodzy dokonali niecodziennego odkrycia. Wśród szczątków sprzed około 1600 lat znaleziono mumię, której brzuch owinięto fragmentem papirusa. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że zamieszczono na nim fragment „Iliady” – jednego z najważniejszych dzieł starożytnej literatury. Autorstwo przypisywane jest Homerowi.

Podczas procesu balsamowania, papirus z fragmentem tekstu został celowo umieszczony na ciele zmarłego. Mimo że już wcześniej znajdowano greckie papirusy w mumiach, miały one zazwyczaj charakter rytualny lub magiczny. Tym razem, jak przekonują naukowcy, sytuacja jest zgoła inna. – To nie pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy greckie papirusy, zwinięte, zapieczętowane i włączone do procesu mumifikacji – mówił Ignasi-Xavier Adiego, filolog klasyczny z Uniwersytetu Barcelońskiego. Zaznacza jednak, że na fragment literatury nigdy dotąd nie trafiono.

Badacze ustalili, że tekst pochodzi z drugiej księgi „Iliady” i zawiera tzw. katalog okrętów – fragment opisujący siły, które wzięły udział w wojnie trojańskiej.

Papirus „podpisem” balsamisty?

Dlaczego właśnie ten fragment został użyty w procesie mumifikacji? Jedna z hipotez, którą w rozmowie z CNN wysnuł Ignasi-Xavier Adiego, zakłada, że mógł być swoistym „podpisem” balsamisty.

Inne papirusy znajdowane przy mumiach pełniły funkcje ochronne lub rytualne, zawierając modlitwy za zmarłych. W przypadku dzieła literackiego, takiego jak „Iliada”, interpretacja jest znacznie trudniejsza. – Nie mieliśmy jeszcze okazji zbadać go za pomocą zaawansowanych technologicznie metod, takich jak promienie rentgenowskie, co mogłoby pozwolić nam na lepsze jego odczytanie – powiedział Adiego w wywiadzie dla CNN.

– Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, nie niszcząc papirusu – dodał.

Naukowcy nadal prowadzą prace na stanowisku Oksyrynchos, gdzie znaleziono rzeczony papirus. Niewykluczone, że wkrótce światło dzienne ujrzą kolejne cenne znaleziska.

