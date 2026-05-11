W niedzielę 10 maja późnym popołudniem doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia na osiedlu Cyrhla w Zakopanem. Jak podało rmf24.pl, powołując się na wstępne ustalenia zakopiańskiej policji, 53-letni mężczyzna, który zawracał autem na prywatnym parkingu, najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.

Tragedia w Zakopanem. Nie żyje 6-letnie dziecko

Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli udzielić dziecku pierwszej pomocy, a następnie zostało ono przetransportowane do szpitala. Mimo usilnych starań lekarzy, dziecka nie udało się uratować.

– Dziecko długo było reanimowane na miejscu. Wieczorem dotarła tragiczna informacja z zakopiańskiego szpitala, że życia 6-letniego dziecka nie udało się uratować – przekazał w rozmowie z Onetem Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Na miejscu pracowali policjanci z zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Prowadzone są działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Zabezpieczono już dowody i przesłuchano pierwszych świadków. Wiadomo, że w chwili zdarzenia 53-letni kierowca był trzeźwy.

