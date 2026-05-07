Adwokat od „trumny na kółkach” zatrzymany. Policja o szczegółach akcji

Informację o zatrzymaniu mężczyzny przekazano 7 maja. Jak wynika z komunikatu podanego przez śledczych, adwokat został zatrzymany w czwartek w godzinach popołudniowych przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przebywał wówczas na terenie powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim.

Adwokat od „trumny na kółkach” zatrzymany

„46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych – nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym” – poinformowała łódzka policja.

Dodano także, że „bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki Policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację” . Teraz ma zostać doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie ma odbyć zasądzoną karę 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Tragiczny wypadek z udziałem Pawła K.

Przypomnijmy, 46-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, ponieważ nie stawił się do odbycia zasądzonej kary. Wcześniej został prawomocnie skazanych na rok i sześć miesięcy więzienia za nieumyślne spowodowanie wypadku w woj. warmińsko-mazurskim, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna wnioskował o odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, a także o jej odroczenie.

Po wypadku prawnik stwierdził, że samochód, którym jechały ofiary, był w złym stanie technicznym, określił go też mianem „trumny na kółkach” . Tą wypowiedzią zajął się sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Zawiesił adwokata w wykonywaniu czynności zawodowych na rok i cztery miesiące. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie przedłużył jednak ten okres do dwóch lat. Sąd Najwyższy podtrzymał tę decyzję.

