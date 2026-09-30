Policja zatrzymała zastępcę prokuratora okręgowego. Kompletnie pijany jechał autostradą?

Podejrzenie natrafienia na pijanego kierowcę zgłosił jeden z kierowców na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Do interwencji wysłano policjantów z Przeworska, którym udało się zatrzymać osobową Kię.

Pijany prokurator na autostradzie

53-letni kierowca pojazdu miał być całkowicie pijany. Z badania wynikało, że miał blisko 3 promile alkoholu we krwi.

Już podczas kontroli pojazdu mężczyzna oznajmił, że jest prokuratorem. Okazało się, że to zastępca prokuratora okręgowego z Opola. Kierowca trafił do policyjnej izby zatrzymań. O zdarzeniu został poinformowany jego przełożony.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Jak jednak informuje RMF FM, postępowanie ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

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