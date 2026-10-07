Kara nie dosięgnęła koleżanki ze szkoły Zbigniewa Ziobry. „Przykład patologii”

J.-M. orzeka w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W piątek (2 października) prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o umożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędzi. W treści komunikatu prasowego, który publikował prok. Przemysław Nowak (rzecznik PK), czytamy o „dostatecznym uzasadnieniu podejrzeniu popełnienia przestępstwa” w postaci „przekroczenia uprawnień przewodniczącej wydziału karnego”. J.-M. miała – jak wynika z ustaleń prokuratury – wywierać wpływ „na treść orzeczenia w sprawie pozostającej w referacie innych sędziów”.

O co chodzi? PK podawała, że w listopadzie 2022 r. s. Wojciech Maczuga „nałożył na ówczesną Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa” – Dagmarę Pawełczyk-Woicką – „karę porządkową w wysokości 3 000 zł za niewykonanie postanowienia sądu, zobowiązującego do przekazania akt osobowych oraz dokumentacji konkursowej sędziego Sądu Rejonowego w Wadowicach”. Sędzia małopolskiego wymiaru sprawiedliwości argumentował, że akta te były „niezbędne do przeprowadzenia testu bezstronności i niezawisłości sędziego wydającego wyrok w I instancji”.

Z materiału dowodowego, który zgromadzili śledczy wynikać ma, iż Przewodnicząca IV Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie m.in. „podejmowała działania zmierzające do uchylenia kary porządkowej” (ostatecznie uznanej za bezprzedmiotową) – o co jest podejrzewana.

„Fakt” przypomniał, że ówczesna przewodnicząca KRS – Dagmara Pawełczyk-Woicka – to koleżanka ze szkoły byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości (któremu PK zamierza przedstawić 26 zarzutów w śledztwie dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu sprawiedliwości).

„Powinno się to spotkać z niezwłoczną reakcją”

Dziennik zwrócił się z prośbą o komentarz do sprawy do sędziego Jarosława Łuczaja.

– Opisany przykład pokazuje patologie, które są niedopuszczalne w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli taki przypadek miał miejsce, to jest to nie tylko oburzające, ale nigdy nie powinno mieć miejsca. Powinno to spotkać się z niezwłoczną reakcją nie tylko karną, ale i dyscyplinarną, o której chyba wszyscy zapomnieli – skwitował rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.

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