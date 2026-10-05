Były minister rządu PiS odcina się od Ziobry. „Wiele nam nie przyniósł”

Rozwój Plus chce odciąć się od części rozwiązań, które były wdrażane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z przykładów ma być reforma wymiaru sprawiedliwości przeprowadzana za czasów Zbigniewa Ziobry.

Buda uderza w reformy Ziobry. Padły zaskakujące słowa

Waldemar Buda przekonywał, że jego ugrupowanie przygotuje własną propozycję zmian. – Różnimy się od PiS na przykład tym, że wymiar sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry, który był reformowany w taki, a nie inny sposób, wiele nam nie przyniósł, a wręcz pogorszył sytuację. Wkrótce Rozwój Plus przedstawi propozycję, jak reformować wymiar sprawiedliwości dla ludzi, a nie żeby jedni politycy przejmowali od drugich polityków Trybunał Konstytucyjny i inne organizacje – poinformował poseł w rozmowie z TVP Info.

Na uwagę dziennikarza, że w okresie, gdy Waldemar Buda był członkiem rządu, nie przypomina sobie jego publicznej krytyki reform wymiaru sprawiedliwości prowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę, polityk odparł, że nie chwalił tamtych rozwiązań.

– A widział pan, że go chwaliłem? Proszę mi odwinąć taką wypowiedź. W rządzie jest pewnego rodzaju lojalność, nie wszystko się komentuje. Natomiast nie znajdzie pan mojej pozytywnej wypowiedzi na temat tych reform. To po prostu nie wyszło. Być może były intencje dobre, ale to po prostu nie wyszło – zapewnił.

Morawiecki ostro o Ziobrze. Nie widzi go w rządzie

Krytycznie dorobek byłego ministra sprawiedliwości oceniał także Mateusz Morawiecki. Szef Rozwoju Plus przyznał, że gdyby ponownie miał tworzyć rząd, nie zdecydowałby się na powierzenie resortu Zbigniewowi Ziobrze. - Dlatego, że nasza współpraca nie układała się najlepiej, mówiąc eufemistycznie – przyznał polityk w rozmowie z Żurnalistą.

Mateusz Morawiecki zastrzegł jednocześnie, że jego obecna ocena Zbigniewa Ziobry nie oznacza zgody na obecną sytuację. – Jeśli cofamy się wyłącznie do przeszłości, to odpowiadam: nie, nie chciałbym, żeby z powrotem stał na czele resortu sprawiedliwości. Nie zgodzę się, żeby z powrotem ministrem sprawiedliwości był ten sam minister sprawiedliwości. Ale będę bronił jego dzisiaj w obliczu tego reżimu Żurka, Tuska, który na pewno nie zapewniłby jemu jakiegokolwiek sprawiedliwego wyroku – wyjaśnił.

Były szef rządu uważa, że sytuacja Zbigniewa Ziobry jest obecnie szczególnie trudna. – Uważam, że były minister sprawiedliwości w czasach rządów Donalda Tuska nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok, na sprawiedliwy proces. Nie może poddać się sprawiedliwemu osądowi społecznemu. I rozumiem jego pozycję, chociaż sam bym postąpił inaczej i sam bym nigdy z Polski nie wyjechał. Ale rozumiem, on też jest chory, leczy się i nie chciałbym wchodzić w te tematy – tłumaczył.

– Zbigniew Ziobro jest w trudnej sytuacji życiowej i nie chcę go atakować, bo mam taki zwyczaj, że jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, to staram się raczej po prostu albo pomóc, albo przynajmniej nie przeszkadzać – powiedział Żurnaliście.

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