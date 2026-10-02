Próba zamachu na Zbigniewa Ziobrę. Podejrzany może usłyszeć wyrok 25 lat więzienia

Niebawem w Sądzie Okręgowym w Warszawie wyrok usłyszy Jan S. W piątek (2 października) mowę końcową wygłosiła prok. Ewelina Świętalska.

Śledcza z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej odniosła się do słów obrońców, którzy wskazywali, iż strona oskarżająca m.in. „działała pod presją ministra sprawiedliwości”. Zauważyła, że mimo to nie złożyli oni ws. zawiadomienia. Prokurator zapewniała sąd, że postępowanie toczyło się zgodnie z przepisami, choć „próbowano mu nadać charakter polityczny”.

– Tylko dlatego, że pokrzywdzonym jest były minister sprawiedliwości – zwróciła uwagę (cytat za Radiem ZET).

Człowiek króla dopalaczy poszedł na współpracę z prokuraturą

Prok. Świętalska przypomniała, że S. miał próbować nakłonić niejakiego Bartosza M. (współpracownik S.) do zamachu na życie Zbigniewa Ziobry (byłego prokuratora generalnego, który przebywa w Stanach Zjednoczonych, a za którym wystawiony jest w Polsce list gończy – podejrzanemu ws. śledztwa dot. nieprawidłowości w działalności Funduszu Sprawiedliwości, któremu PK zarzuca nawet 26 przestępstw). Dlaczego? By przerwać opracowywanie przepisów uderzających w rynek dopalaczy, z którym S. miał być związany, i dzięki któremu czerpał zyski.

S. za zabójstwo miał proponować M. kwotę w wys. 100-200 tys. zł. Król dopalaczy miał grozić współpracownikowi, gdyby nie zgodził się przeprowadzić zamachu. Współpracownik S., który zajmował się obszarem chemicznym przy produkcji dopalaczy, zgłosił się jednak do prokuratury i przedstawił dowody (m.in. rozmowy tekstowe na jednym z popularnych komunikatorów). W procesie ma m.in. status świadka.

Śledcza wspomniała też o zeznaniach innej osoby – niejakiego Jakuba K. Świadek ten przekazał prokuraturze, że S. miał chcieć śmierci byłego szefa MS.

To może być wyrok z górnej półki

Z ustaleń rozgłośni wynika, że strona oskarżająca domaga się 25 lat więzienia dla króla dopalaczy.

Jak na razie wyrok ws. nie zapadł, więc S. pozostaje w świetle prawa niewinny.

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