Nostradamus przewidział wojnę w Europie? Te przepowiednie mrożą krew

W Iranie trwa konflikt – rozpoczął się 28 lutego i nic nie wskazuje na to, żeby miał się szybko zakończyć. Globalne napięcie rośnie, a sytuacja odbija się na światowych rynkach.

W obliczu narastającego konfliktu ponownie na tapet wróciły odniesienia do Nostradamusa, XVI-wiecznego autora „Proroctw”. Dzieło powstało w 1555 roku i przez lata spędza sen z powiek interpretatorom. Niedawno pojawiły się nowe analizy wizji Nostradamusa. Co z nich wynika?

„Król Donald” i napięcia Wschód-Zachód

Niektórzy specjaliści w swoich interpretacjach wskazują na fragment: „siedem miesięcy wielkiej wojny, ludzie zginęli przez zło”, wiążąc go z obecnymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.

W analizach proroctw Nostradamusa często pojawiają się sugestie dotyczące rosnącego konfliktu między Wschodem a Zachodem czy tajemniczego przywódcy określanego jako „Król Donald”. Niektórzy łączą tę postać z Donaldem Trumpem.

Inne fragmenty również są analizowane na nowo. Jeden z nich, często identyfikowany jako kwadrant I:26, wspomina o „wielkim roju pszczół” pojawiającym się nocą. Część analityków interpretuje to jako metaforę nagłych działań militarnych. Podobne wnioski pojawiały się w innych przepowiedniach na 2026 rok, na przykład w wizjach Baby Wangi.

Tajemnicze wizje Europy i świata. Co naprawdę oznaczają przepowiednie?

W innym fragmencie pojawia się odniesienie do Ticino – regionu w południowej Szwajcarii – który ma „zalać się krwią”. Znaczenie tego wersetu pozostaje niejasne, choć niektórzy dopatrują się w nim zapowiedzi konfliktów, jakie mają nawiedzić Europę.

Inny cytat, na który interpretatorzy zwracają szczególną uwagę brzmi: „Kiedy Mars będzie rządził swoją drogą wśród gwiazd, ludzka krew zrosi sanktuarium. Trzy ognie wzniosą się ze wschodu, a Zachód w ciszy straci swoje światło”.

Ten fragment bywa interpretowany jako symbol narastających napięć między globalnymi potęgami takimi jak Stany Zjednoczone czy Chiny.

Nostradamus celowo unikał jednoznaczności?

Zwolennicy teorii o prawdziwości jego proroctw twierdzą, że Nostradamus przewidział wydarzenia takie jak ataki z 11 września czy śmierć księżnej Diany. Historycy i badacze podchodzą jednak do tych twierdzeń ze sporym dystansem.

Mimo że wizje Nostradamusa od wieków budzą ogromne emocje, wielu specjalistów uważa, że jego teksty celowo są niejednoznaczne. Jak podkreślają historycy, ich sens i znaczenie zależy w głównej mierze od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, dopasowując stare metafory do aktualnych, dzisiejszych wydarzeń. A w trudnych czasach ludzkość zwykła uciekać w przepowiednie, horoskopy czy wizje, mające uzasadnić lub dać poczucie kontroli nad sytuacją.

Jasnowidz ujawnił mroczną dla Polski wizję. „My w coś wdepniemy”Czytaj też:

Proroctwo siostry Łucji. Jaki los czeka Polskę? Padły słowa o wojnie