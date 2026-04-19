Awaryjne lądowanie samolotu. Maszyna runęła na ziemię
Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / fotoreporter_112
W sobotę wieczorem, na Wielkopolsce, miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu.

O szczegółach sprawy poinformowała redakcja portalu ePoznan. Był to lekki samolot – Socata TB9. Pilot zdecydował się na awaryjne lądowanie w miejscowości Zborowo.

Po wykonaniu manewru, gdy maszyna osiadła na trawiastym lądowisku, na miejsce wezwano służby – m.in. straż pożarną (kilka zastępów).

Na pokładzie znajdowały się dwie osoby – żadna z nich nie wymagała interwencji medycznej.

Szczegóły sprawy – w tym okoliczności zdarzenia – nie są znane. Wkroczyła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która będzie je ustalała.

Źródło: ePoznan/Onet