Awaryjne lądowanie samolotu. Maszyna runęła na ziemię

W sobotę wieczorem, na Wielkopolsce, miało miejsce awaryjne lądowanie samolotu.
O szczegółach sprawy poinformowała redakcja portalu ePoznan. Był to lekki samolot – Socata TB9. Pilot zdecydował się na awaryjne lądowanie w miejscowości Zborowo.
Po wykonaniu manewru, gdy maszyna osiadła na trawiastym lądowisku, na miejsce wezwano służby – m.in. straż pożarną (kilka zastępów).
Na pokładzie znajdowały się dwie osoby – żadna z nich nie wymagała interwencji medycznej.
Szczegóły sprawy – w tym okoliczności zdarzenia – nie są znane. Wkroczyła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która będzie je ustalała.
