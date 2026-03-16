Skandal na antenie TV Republika. KRRiT podjęła stanowcze kroki

Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę o SAFE. Donald Tusk nie składa jednak broni i zapowiedział wdrożenie planu B. Nowy pomysł opiera się na uchwale, która ma powołać do życia program „Polska Zbrojna”. W ten sposób unijna pożyczka trafi do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i Polska będzie mogła skorzystać z części dotacji.

Kontrowersyjne paski o Donaldzie Tusku w TV Republika

Tymczasem TV Republika nie przepuściła okazji, aby przy okazji dyskusji o SAFE uderzyć w rząd Donalda Tuska. Od momentu ogłoszenia decyzji przez prezydenta, stacja publikuje agresywne materiały. Do złudzenia przypominają te, w których wyspecjalizowała się TVP Info oraz „Wiadomości” TVP za czasów Jacka Kurskiego.

„Goebbelsowska propaganda atakuje prezydenta”; „Der SAFE: Niemcy polegli na polskim froncie”; „Prezydent zatrzymał niemiecki przemarsz przez Polskę”, „Herr Donald "fur Deutschland« Tusk rozkazuje prezydentowi RP”; „Weto do der SAFE, Tusk szykuje uchwałę für Deutschland” – to tylko mała próbka tego, co w ostatnich dniach widzowie TV Republiki mogli zobaczyć na paskach informacyjnych.

Łącznie tego typu pasków przygotowano blisko 30. Wszystkie łączy jedno – premier jest przedstawiany w mocno negatywnym świetle, jako „obrońca wyłącznie niemieckich interesów”.

TV Republika na celowniku KRRiT

Stacja Tomasza Sakiewicza może mieć z tego powodu spore problemy. Jak się okazuje, do KRRiT napłynęły liczne skargi w odpowiedzi na ataki na Donalda Tuska. – Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi widzów dotyczące tzw. "pasków" informacyjnych emitowanych w ostatnich dniach na antenie TV Republika – przekazała rzeczniczka Anna Ostrowska.

– W zgłoszeniach podnoszone są zarzuty dotyczące braku rzetelności przekazu oraz wątpliwości, co do zgodności niektórych treści z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności art. 18 ust. 1. W związku z otrzymanymi skargami podjęto czynności wyjaśniające – dodała.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak wiele skarg od widzów trafiło do KRRiT. Oburzenia paskami w stacji Tomasza Sakiewicza nie ukrywał także Radosław Sikorski. „Oni są obłąkani” – ocenił szef MSZ we wpisie w mediach społecznościowych.

