TVN zmieni właściciela. TV Republika wyrośnie konkurent? KRRiT reaguje

Jeszcze w 2026 r., najprawdopodobniej jesienią, ma dojść do zmiany właściciela Grupy TVN: Paramount Skydance przejmie koncern Warner Bros. Discovery. Pojawiają się pytania, jakie konsekwencje może mieć ten ruch i czy może skutkować wprowadzeniem zmian w linii programowej stacji, a w konsekwencji, czy stanie się konkurencją dla Telewizji Republika.

TVN zmieni właściciela. Ten ruch wstrząśnie rynkiem mediów?

O sprawę był pytany prof. UW Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Przede wszystkim ta decyzja powoduje istotne skutki dla rynku amerykańskiego. W rękach Paramount Skydance znajdzie się wiele istotnych stacji informacyjnych takich jak CBS czy CNN, oraz dystrybutorów filmów, jak HBO Max i Paramount+ – mówi medioznawca i ekonomista w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Rynek amerykański nie zareagował na to przejęcie najlepiej, notowania Paramount w ciągu ostatniego pół roku spadły z 18 do 9 dolarów za akcję. To pokazuje, że rynek raczej nie widzi efektu korzyści wynikającej z przejęcia Warner Bros – kontynuuje.

TVN zmieni właściciela. Członek KRRiT reaguje. „Tu raczej nic się nie zmieni”

Jak zauważa prof. Kowalski, omawiana transakcja stanowi dla Paramount – patrząc na wyniki finansowe – spory wysiłek, a więc można założyć, że celem jest co najmniej na niej nie stracić, a w perspektywie: zyskać. – Czy zatem nowy właściciel byłby zainteresowany przeprofilowaniem politycznym jednej ze stacji, co wiązałoby się z utratą widowni, czyli zysków? Dziś TVN to stacja dochodowa. To kilkanaście różnych kanałów m.in.: TVN, TVN Fabuła, TVN Style czy TVN Turbo. Tu raczej nic się nie zmieni – analizuje członek KRRiT.

– Kluczowe jest TVN24, stacja informacyjna. I to, czy rodzina Ellisonów, nowi właściciele Grupy TVN, będą chcieli na nią wpłynąć, tak jak np. na CBS, gdzie dokonali zmian zgodnych z oczekiwaniami ich przyjaciela, prezydenta Ameryki Donalda Trumpa – podsumowuje wątek.

