TVN zmieni właściciela. TV Republika wyrośnie konkurent? KRRiT reaguje
TVN zmieni właściciela. TV Republika wyrośnie konkurent? KRRiT reaguje

Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona
Już za kilka miesięcy może dojść do finalizacji transakcji, która będzie skutkowała zmianą właściciela TVN. O tym, jakie konsekwencje mogą płynąć z tego ruchu, mówi jeden z członków KRRiT.

Jeszcze w 2026 r., najprawdopodobniej jesienią, ma dojść do zmiany właściciela Grupy TVN: Paramount Skydance przejmie koncern Warner Bros. Discovery. Pojawiają się pytania, jakie konsekwencje może mieć ten ruch i czy może skutkować wprowadzeniem zmian w linii programowej stacji, a w konsekwencji, czy stanie się konkurencją dla Telewizji Republika.

TVN zmieni właściciela. Ten ruch wstrząśnie rynkiem mediów?

O sprawę był pytany prof. UW Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Przede wszystkim ta decyzja powoduje istotne skutki dla rynku amerykańskiego. W rękach Paramount Skydance znajdzie się wiele istotnych stacji informacyjnych takich jak CBS czy CNN, oraz dystrybutorów filmów, jak HBO Max i Paramount+ – mówi medioznawca i ekonomista w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Rynek amerykański nie zareagował na to przejęcie najlepiej, notowania Paramount w ciągu ostatniego pół roku spadły z 18 do 9 dolarów za akcję. To pokazuje, że rynek raczej nie widzi efektu korzyści wynikającej z przejęcia Warner Bros – kontynuuje.

TVN zmieni właściciela. Członek KRRiT reaguje. „Tu raczej nic się nie zmieni”

Jak zauważa prof. Kowalski, omawiana transakcja stanowi dla Paramount – patrząc na wyniki finansowe – spory wysiłek, a więc można założyć, że celem jest co najmniej na niej nie stracić, a w perspektywie: zyskać. – Czy zatem nowy właściciel byłby zainteresowany przeprofilowaniem politycznym jednej ze stacji, co wiązałoby się z utratą widowni, czyli zysków? Dziś TVN to stacja dochodowa. To kilkanaście różnych kanałów m.in.: TVN, TVN Fabuła, TVN Style czy TVN Turbo. Tu raczej nic się nie zmieni – analizuje członek KRRiT.

– Kluczowe jest TVN24, stacja informacyjna. I to, czy rodzina Ellisonów, nowi właściciele Grupy TVN, będą chcieli na nią wpłynąć, tak jak np. na CBS, gdzie dokonali zmian zgodnych z oczekiwaniami ich przyjaciela, prezydenta Ameryki Donalda Trumpa – podsumowuje wątek.

Źródło: WPROST.pl / wyborcza.pl