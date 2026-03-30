Zagadkowa śmierć Magdaleny Majtyki. Śledczy mają nowy trop

Kilka tygodni temu media obiegła tragiczna wiadomość – aktorka Magdalena Majtyka nie żyje. 41-latka wcześniej zaginęła; policja najpierw znalazła w lesie jej samochód, wkrótce potem ją samą. Auto było uszkodzone i zamknięte.

Jak dowiedzieli się dziennikarze Faktu, śledczy odnaleźli kluczyki do wspomnianego opla. Co jeszcze nowego w sprawie?

Zaginięcie i śmierć Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka znana była miłośnikom polskich seriali. Widzowie mogli kojarzyć ją z „Ojca Mateusza”, „Na Wspólnej” czy „Świata Według Kiepskich”. Występowała również na deskach teatru, miała na koncie również sceny kaskaderskie.

4 marca 2026 roku zaginęła po wyjściu z domu na wrocławskich Wojszycach. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia w jej sprawie rozpoczęli śledztwo – wynika z niego, że aktorka feralnego dnia miała zaplanowaną wizytę u dentysty i spotkania zawodowe. Była widziana w studiu ATM w Bielanach Wrocławskich oraz na planie filmowym w Biskupicach Podgórnych. Kontaktowała się z bliskimi informując ich, że po południu wybiera się na spotkanie z koleżanką w Sulimowie. Ostatni raz jej telefon logował się do sieci między godziną 21:25 a 22.

Gdy Magdalena nie wróciła do domu, rozpoczęto poszukiwania. Służby trafiły na ciało aktorki dzień później, 5 marca, w lesie pod Biskupami Oławskimi, około 50 kilometrów od Wrocławia. Tuż przy leśnym dukcie stał osobowy, uszkodzony opel. Nie powiązano go początkowo z zaginięciem Majtyki.

6 marca strażacy znaleźli ciało aktorki – leżało około 200 metrów od samochodu.

Mimo, że minął już niemal miesiąc, w sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi – dlaczego Magdalena znalazła się w tym miejscu, dokąd jechała i co się wydarzyło, co było przyczyną jej zgonu. Zlecono badania toksykologiczne i histopatologiczne – wyniki być może odpowiedzą na ostatnie z pytań. Nie ma na razie mowy o udziale osób trzecich.

Odnaleziono kluczyki od auta aktorki

Teraz służby prowadzą określone czynności – przesłuchują świadków, kompletują dokumentację i uzyskują opinie biegłych. Pojawiła się jednak nowa informacja w sprawie.

– Kluczyki do pojazdu zmarłej Magdaleny Majtyki zostały ujawnione na miejscu zdarzenia i zabezpieczone procesowo do prowadzonego postępowania – przekazał dziennikarzom Faktu Damian Pownuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Miejsce odnalezienia kluczyków może mieć spore znaczenie w śledztwie. Na razie nie podano jednak więcej szczegółów związanych z tym tropem.

