Bliscy Magdaleny Majtyki zabrali głos przed pogrzebem. Pilny apel

Wieść o śmierci zaledwie 41-letniej aktorki, znanej z popularnych filmów takich jak: „Pan Samochodzik i Templariusze”, jak również „Kabaret śmierci”, dosłownie wstrząsnęła opinią publiczną. Artystka grała także w serialach – m.in.: „Na dobre i na złe”, „Na Wspólnej”, „Pierwsza miłość” czy „Komisarz Alex”.

W środę (4 marca) policja została powiadomiona o nagłym zaginięciu Majtyki. Już dzień po tym, gdy przypuszczenia jej bliskich zostały potwierdzone, służby natrafiły na jej samochód. Pojazd był zamknięty, ale funkcjonariusze nie powiązali ze sobą tych faktów, ponieważ oficjalne zgłoszenie o zaginięciu dotarło do nich później. Wkrótce odnaleziono niestety także jej ciało. Sekcja zwłok (którą przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu) nie wykazała, by przyczyną jej śmierci był wypadek drogowy. Wciąż nie wiadomo, jak właściwie zginęła – Prokuratura Rejonowa w Oławie (Dolny Śląsk) prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jutro – czyli 17 marca – o godz. 12, w kaplicy na Cmentarzu Grabiszyńskim, rodzina i bliscy Majtyki zbiorą się, by uczestniczyć w jej ostatnim pożegnaniu. Bartek Bartos – brat męża Majtyki, Piotra – w związku z tym zwrócił się do osób, które zamierzają pojawić się na pogrzebie.

„Bardzo prosimy o uszanowanie naszej woli”

Mężczyzna w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przyznał, że bratowa „była osobą znaną w wielu środowiskach i aktywną na wielu polach”. – Jesteśmy świadomi tego, że dużo osób zechce przyjść ją pożegnać. Mamy prośbę do obecnych na pogrzebie o nierobienie i niepublikowanie zdjęć z uroczystości. Prosimy bardzo o uszanowanie naszej woli – zaznaczył.

W imieniu bliskich zmarłej zaapelował ponadto do przedstawicieli prasy. – Liczymy się z obecnością dziennikarzy i z tym, że powstaną jakieś materiały z pogrzebu Magdy, której działalność była w dużej części działalnością publiczną. Prosimy jednak o niepublikowanie zdjęć jej rodziny, w szczególności córki, męża i osób najbliższych. Fotoreporterów i operatorów kamer dodatkowo prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu, zarówno od osób uczestniczących w pogrzebie, jak i wszystkiego tego, co będzie się działo we wtorek na cmentarzu – podkreślił.

Tajemnicza śmierć polskiej aktorki. Śledczy wzięli pod lupę pewien szczegół. „Niewyraźne ślady"

