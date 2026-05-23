Kierowca Porsche potrącił 21-latkę na pasach. Kobieta nie przeżyła

W nocy z piątku na sobotę na ulicy Lechickiej w Poznaniu doszło do tragicznego zdarzenia. Około godziny 00:47 mężczyzna w Porsche potrącił kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych na odcinku drogi krajowej nr 92.

Poznań. Śmiertelne potrącenie na pasach

Podjęta akcja ratunkowa nie wystarczyła, by uratować życie 21-latki. Mimo reanimacji, którą prowadzili strażacy i ratownicy medyczni, ofiara zmarła w szpitalu. Badanie alkomatem wykazało, że 36-letni kierowca Porsche w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Na miejscu pojawili się przedstawiciele służb: straży pożarnej, policji, ratownicy medyczni. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i starają się dokładnie wyjaśnić przyczyny oraz okoliczności tej tragedii.

Czytaj też:

13-latek postrzelił 5-letniego brata. Ranne dziecko przeszło operacjęCzytaj też:

Koniec poszukiwań 12-letniej Eli. Pilny komunikat policji