TVN robi niespodziewany ruch. Ta decyzja ucieszy pracowników
TVN robi niespodziewany ruch. Ta decyzja ucieszy pracowników

Logo TVN, zdjęcie ilustracyjne
Logo TVN, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / OleksSH
TVN podnosi pensje mimo niepewnej przyszłości. Pracownicy dostali średnio 5,5 proc. więcej, a część z nich może liczyć także na dodatkowe bonusy .

Stacja TVN wkrótce zmieni właściciela. Wszystko za sprawą gigantycznej transakcji, do której doszło na rynku amerykańskim. Koncern Paramount Skydance wygrał na ostatniej prostej wyścig z Netfliksem o przejęcie Warner Bros. Discovery. Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie będą dalsze losy polskiej stacji. W grze pozostaje wiele możliwych scenariuszy, łącznie ze sprzedażą TVN innemu podmiotowi.

TVN zaskakuje. Podwyżki dla pracowników mimo zmian

Tymczasem dotychczasowi właściciele są do tego stopnia zadowoleni z wyników polskiej stacji, że postanowiono podnieść wynagrodzenia pracowników. Pensje wzrosły średnio o 5,5 proc. Ponadto, około 30 proc. członków zespołu jest objętych specjalnym programem, w ramach którego możliwe jest nabycie akcji stacji.

Tomasz Ozimkiewicz, szef związku zawodowego pracowników TVN wyjaśnił, że w firmie obowiązują trzy systemy przyznawania podwyżek. Pierwszy to coroczne podwyżki wynagrodzeń. Od marca 2026 roku wyniosły średnio 5,5 proc. dla wszystkich. Druga rzecz to rodzaj premii rocznej, czyli trzynastki. Trzeci system to wspomniany program akcyjny – wyliczał.

Ponadto, pracownicy mogą korzystać z dodatkowych benefitów takich jak dofinansowanie posiłków dla tych, którzy pracują w głównej siedzibie stacji przy Wiertniczej w Warszawie, a także programu szkoleń oraz dnia wolnego na wolontariat.

Podwyżki dla pracowników TVN. Nowy komunikat

Właściciele stacji TVN odpowiadając na pytania o podwyżki dla pracowników tłumaczyli, że „wzrost wynagrodzeń ma związek z tym, że niemal wszyscy pracownicy osiągnęli lub przekroczyli swoje cele, a premie roczne objęły całą organizację”. W krótkim komunikacie zaznaczono, że nie jest to jedyny sposób docenienia pracowników.

Wspieramy zespoły między innymi poprzez szeroką ofertę szkoleń, dofinansowanie posiłków, karty sportowe, program kafeteryjny, dofinansowanie nauki języków, a także inicjatywy wellbeingowe, dodatkowy czas wolny na działalność charytatywną oraz dostęp do premier naszych lokalnych i międzynarodowych produkcji i udział w wydarzeniach branżowych – czytamy.

Z informacji, którymi dysponuje związek zawodowy wynika, że aktualnie TVN ma około 2,4 tys. pracowników etatowych.

Czytaj też:
TVN zmieni właściciela? Sprawa się komplikuje. Trzy kluczowe pytaniaCzytaj też:
TVN dostał najwyższą karę w historii polskich mediów. Wyrok sądu ws. kontrowersyjnego reportażu

Źródło: Wirtualne Media