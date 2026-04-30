Sejm zdecydował o losach ministry z rządu Tuska. Znamy wyniki głosowania

W czwartek 30 kwietnia posłowie zajmowali się m.in. złożonym przez PiS i Konfederację pod koniec marca wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Szefowej MKiŚ zarzucano m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, czy błędy w realizacji programu „Czyste powietrze” oraz przy wprowadzaniu systemu kaucyjnego, a także stawianie na OZE.

Krzysztof Mulawa z Konfederacji prezentując wniosek podczas debaty zarzucił Hennig-Klosce „doprowadzenie do rozszczelnienia listy zielonych urządzeń i materiałów poprzez wydatkowanie setek milionów złotych na urządzenia, pompy ciepła, których tabliczki znamionowe były sfałszowane”. Polityk grzmiał też, że resort ma kilkunastomiesięczne opóźnienia w wypłacie dotacji dla firm, które obsługiwały ten program. Mówił także o zwrocie dotacji od „Bogu ducha winnych beneficjentów”.

Tak wyglądała debata. Mocne zarzuty pod adresem szefowej MKiŚ

Janusz Kowalski z PiS przekonywał z kolei, że system kaucyjny został wprowadzony wbrew woli Polaków i zrobił z nich „śmieciarzy”, a korzystają na nim zagraniczne koncerny. Minister klimatu i środowiska miała również doprowadzić do zapaści w gospodarce leśnej. Obwinił także polityk za zimowe braki w zaopatrzeniu w pellet. Mulawa z Kowalskim przekonywali też, że dopłaty do samochodów elektrycznych trafiały głównie do chińskich producentów.

Zazwyczaj nie ma problemów z tym, aby koalicja rządząca broniła swoich ministrów, ale tym razem wynik głosowania nie był pewny. Wszystko za sprawą postawy części polityków Polski 2050, którzy byli gotowi poprzeć odwołanie byłej partyjnej koleżanki. Za odwołaniem Hennig-Kloski pierwotnie mieli zagłosować Bartosz Romowicz i Adam Luboński. Liderka partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie, że jej partia „da ostrożny kredyt zaufania minister”

Paulina Hennig-Kloska pozostanie ministrem klimatu i środowiska. Jest decyzja ws. wotum nieufności

Polska 2050 miała zagłosować za odrzuceniem wotum nieufności. Wyjątkiem miał być jednak Romowicz. Marcelina Zawisza w partii Razem podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności zapowiedziała z kolei jego poparcie przez liczące cztery osoby koło poselskie Razem. Ostatecznie udało się obronić minister klimatu i środowiska. Za odwołaniem ministry głosowało 213 posłów, przeciw było 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

„Dziś wygrały klimat i środowisko. Wygrało bezpieczeństwo energetyczne i ochrona przyrody. Wygrała Polska, wygrali Polacy. Dziękuję Posłankom i Posłom za zaufanie. Dziękuję Koalicji 15 października za wsparcie. Dziękuję zespołowi MKiŚ za dwa i pół roku ciężkiej i owocnej pracy. Naprawiamy Polskę po PiS, nie zatrzymamy się, nie damy się zastraszyć, pracujemy dalej” – napisała polityczka po ogłoszeniu wyników głosowania.

Czytaj też:

Hennig-Kloska do dymisji? Wyraźny sygnał przed kluczowym głosowaniem. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

"Płaszczy się pani przed ministrem finansów". Sejmowa komisja zdrowia o odwołaniu minister