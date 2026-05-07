Nawrocki wskazał problem. Zdaniem Polaków... sam go tworzy. Sondaż dla „Wprost”

– Powiedźmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego – powiedział Karol Nawrocki w czasie wystąpienia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Eskalacja konfliktu politycznego? Polacy wskazali winnych. Nowy sondaż

Słowa prezydenta stały się punktem wyjścia w najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost”. Zapytaliśmy Polki i Polaków, kto przede wszystkim ponosi odpowiedzialność za to, że konflikt polityczny w Polsce jest aż tak daleko posunięty.

Aż 30,7 proc. winą obarczyło właśnie Karola Nawrockiego, a 22,9 proc. – Donalda Tuska. 11,6 proc. wskazało w tym kontekście na koalicję rządzącą, a 10,9 proc. – opozycję. 4,3 proc. ankietowanych uważa, że za taki stan rzeczy odpowiada ktoś inny. W tym przypadku badani mogli samodzielnie wpisać, kogo obwiniają. Zdecydowana większość odpowiedzi brzmiała: wszystkich. 4 proc. respondentów stwierdziło, że nie zgadza się z opinią prezydenta, a 15,7 proc. nie ma zdania w sprawie.

Sprawdziliśmy także, które grupy ankietowanych najczęściej winą obarczają Karola Nawrockiego i Donalda Tuska.