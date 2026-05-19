Pomysł Nawrockiego dzieli Polaków. Wyniki sondażu zaskakują

„Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?” – tak miałoby brzmieć pytanie, które Karol Nawrocki chciałby zadać Polakom w ogólnokrajowym referendum. Wniosek w tej sprawie został już skierowany do Senatu.

– Pomysł referendum uważam za polityczne kuriozum. Szczerze mówiąc, to jest wstyd, że w zapleczu prezydenta 40-milionowego państwa powstają pytania referendalne sformułowane w taki sposób. To nie jest neutralne pytanie, tylko polityczna insynuacja – ocenił w „Rozmowie Wprost” prof. Radosław Markowski, politolog i socjolog z PAN oraz Uniwersytetu SWPS.

Sondaż. Polacy ocenili pomysł Karola Nawrockiego

Tymczasem pracownia IBRiS sprawdziła, jak Polacy oceniają inicjatywę Karola Nawrockiego dotyczącą referendum. W badaniu przeprowadzonym dla Radia ZET zapytano respondentów, czy ich zdaniem propozycja prezydenta to istotna sprawa dla obywateli, czy raczej element gry politycznej.

Zebrane odpowiedzi pokazują wyraźny podział opinii. Ponad połowa badanych (53,8 proc.) uznaje inicjatywę za polityczną grę (39,7 proc. „zdecydowanie” a 14,1 proc. „raczej”). Jednocześnie 39,2 proc. widzi w inicjatywie ważną sprawę publiczną (32 proc. „zdecydowanie” a 7,2 proc. „raczej”). Pozostałe 7 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Gdy weźmiemy pod lupę szczegółowe wyniki sondażu widać również silne różnice polityczne. Wśród wyborców partii tworzących obecny obóz rządzący zdecydowana większość (84 proc.) traktuje referendum jako element politycznej rozgrywki, a jedynie 8 proc. uważa je za istotną inicjatywę obywatelską.

Odwrotny trend widać w elektoracie opozycji. W grupie sympatyków PiS, Konfederacji, partii Grzegorza Brauna oraz partii Razem aż 70 proc. ankietowanych ocenia referendum jako ważną sprawę dla obywateli, a 25 proc. jako grę polityczną. 5 proc. nie zajęło stanowiska.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 8 a 9 maja 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 osób.