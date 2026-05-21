Złe wieści dla Donalda Tuska. Tak Polacy ocenili premiera i rząd

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, jaki stosunek do polskiego rządu mają Polki i Polacy. 42 proc. respondentów zadeklarowało, że jest przeciwnych gabinetowi Donalda Tuska, a 33 proc. wyraża dla niego poparcie.

21 proc. ankietowanych ma obojętny stosunek, a 4 proc. nie ma zdania w sprawie. To oznacza, że poparcie dla rządu Donalda Tuska – w porównaniu z badaniem z kwietnia – spadło o 2 punkty procentowe, a odsetek przeciwników zwiększył się o 3 punkty procentowe.

Złe wieści dla Donalda Tuska. Notowania rządu spadają. Nowy sondaż

Ankietowanych zapytano nie tylko o kwestię poparcia dla polskiego rządu, ale także jego ocenę. 51 proc. badanych wystawia krytyczne recenzje, a 35 proc. wypowiada się na ten temat w pozytywny sposób. 14 proc. nie umie zająć jednoznacznego stanowiska. Co ciekawe, odnotowano spadek pozytywnych ocen dla rządu o 5 punktów procentowych i wzrost ocen negatywnych o 4 punkty procentowe.

Kolejne pytanie dotyczyło samego premiera. 52 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie z tego, że to Donald Tusk stoi na czele polskiego rządu, a 35 proc. widzi w tym pozytywy. 12 proc. ankietowanych nie ma zdania.

„Po kwietniowej poprawie obecnie mamy do czynienia ze spadkiem notowań rządu. (...) Relatywnie największe pogorszenie ocen w perspektywie miesiąca notujemy w odniesieniu do wyników działalności rządu” – podało Centrum Badania Opinii Społecznej. Jak podkreślono, „sympatycy rządu to najczęściej osoby w wieku 45 lat i starsi, a przeciwnicy rekrutują się częściej z młodszych grup wiekowych”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 pełnoletnich osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17 proc. – CAWI).

