Ostra reakcja na działania Aborcyjnego Dream Teamu. „Współudział w morderstwie”

Do tematu aborcji selektywnej Ewa Zajączkowska-Hernik odniosła się w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityczka w ostrych słowach oceniła ostatnie praktyki Aborcyjnego Dream Teamu, który pomógł w przeprowadzeniu selektywnej aborcji ciąży bliźniaczej, czyli usunięciu jednego płodu przy jednoczesnym zachowaniu drugiego..

– Kiedyś zbrodniarze, jak donowywali zbrodni, jak mordowali ludzi, Hitler, Stalin Szuchewycz, Bandera, to starali się to ukryć. Dziś o takich rzeczach nagrywa się rolki do internetu i promuje się takie rozwiązania. Dla mnie to jest coś niewyobrażalnego –oceniła.

Polityczka została zapytana wówczas o to, czy można zestawiać aborcję z hitleryzmem.

– Jeżeli porównamy sobie, ile aborcji jest wykonywanych na świecie, myślę, że tak. Ta organizacja powinna nie nazywać się Aborcyjny Dream Team, tylko „aborcyjny killer team” . Powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za współudział w morderstwie – oceniła Zajączkowska-Hernik. – Nakłanianie do aborcji ma swoje zapisy w Kodeksie karnym – dodała

Zdaniem polityczki powinno ruszyć śledztwo w tej sprawie.

– Ordo luris już zabiera się za to od strony prawnej. Mam nadzieję, że domkną tę sprawę do końca i ta organizacja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności – stwierdziła europosłanka.

– To, co sie stało w przypadku tej kobiety, która abortowała jedno dziecko, a drugie nie, dlatego, że chciala zajść w ciążę, ale chciała mieć jedno dziecko, a nie dwoje na raz to jest przesłanka eugeniczna, która nigdy w zyciu nie powinna znaleźc poparcia w polskich przepisach prawa – przekazała.

Wcześniej europosłanka odniosła się do sprawy również w mediach społecznościowych. „Takie bestialstwo z zimną krwią środowiska lewicowe od lat nazywają ‘postępem’, ‘prawem kobiet’, czy ‘europejskimi standardami’” – stwierdziła.

Aborcja selektywna. “Nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci”

Przypomnijmy, 12 maja Justyna Wydrzyńska z Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji Bez Granic poinformowała w mediach społecznościowych o szczegółach rozmowy z jedną z kobiet, która szukała pomocy w sprawie przeprowadzenia aborcji.

– Zadzwoniła do nas dzisiaj osoba w dziesiątym tygodniu ciąży bliźniaczej i zaczęła nas pytać na temat dostępności klinik aborcyjnych w Czechach, na Słowacji – relacjonowała Wydrzyńska.

– Ta osoba jest w chcianej, planowanej ciąży, ale ponieważ jest to ciąża bliźniacza, to ich to trochę zaskoczyło jako parę. Oni nie planowali, nigdy nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci zamiast jednego. Więc tak naprawdę ich pierwszym pomysłem była aborcja selektywna – dodała. Poinformowała także, że sama podsunęła kobiecie to rozwiązanie. – Aborcja selektywna jest możliwa w Europie, są ośrodki, które to robią na różnych etapach ciąży – poinformowała Wydrzyńska.

Aborcja selektywna. Jak wygląda procedura?

Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu wyjaśniła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” , że takie zabiegi są wykonywane najczęściej w Holandii, po wcześniejszej konsultacji ze specjalistami.

– Aborcja selektywna, dokonywana na wczesnym etapie ciąży, czyli do około 14. tygodnia, polega na wstrzymaniu rozwoju jednego z płodów pod wpływem zastrzyku. Nie usuwa się go chirurgicznie, bo zostaje niejako wchłonięty przez wody płodowe i endometrium – przekazała Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu. Jak dodała, specjaliści mówią pacjentce, „czym się kierować przy wyborze płodu” .

– Czy to kontrowersyjne? To zależy, czy w centrum uwagi postawimy ciążę, czy kobietę, która może nie mieć możliwości wychowania dwójki dzieci, bo np. ma już ich kilkoro – wyjasniła Broniarczyk. – Warto dodać, że zabiegi są przeprowadzane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i najwyższymi standardami – dodała.

