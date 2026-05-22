Ostra reakcja na działania Aborcyjnego Dream Teamu. „Współudział w morderstwie”

Do tematu aborcji selektywnej Ewa Zajączkowska-Hernik odniosła się w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityczka w ostrych słowach oceniła ostatnie praktyki Aborcyjnego Dream Teamu, który pomógł w przeprowadzeniu selektywnej aborcji ciąży bliźniaczej, czyli usunięciu jednego płodu przy jednoczesnym zachowaniu drugiego..
– Kiedyś zbrodniarze, jak donowywali zbrodni, jak mordowali ludzi, Hitler, Stalin Szuchewycz, Bandera, to starali się to ukryć. Dziś o takich rzeczach nagrywa się rolki do internetu i promuje się takie rozwiązania. Dla mnie to jest coś niewyobrażalnego –oceniła.
Polityczka została zapytana wówczas o to, czy można zestawiać aborcję z hitleryzmem.
– Jeżeli porównamy sobie, ile aborcji jest wykonywanych na świecie, myślę, że tak. Ta organizacja powinna nie nazywać się Aborcyjny Dream Team, tylko „aborcyjny killer team”. Powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za współudział w morderstwie – oceniła Zajączkowska-Hernik. – Nakłanianie do aborcji ma swoje zapisy w Kodeksie karnym – dodała
Zdaniem polityczki powinno ruszyć śledztwo w tej sprawie.
– Ordo luris już zabiera się za to od strony prawnej. Mam nadzieję, że domkną tę sprawę do końca i ta organizacja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności – stwierdziła europosłanka.
– To, co sie stało w przypadku tej kobiety, która abortowała jedno dziecko, a drugie nie, dlatego, że chciala zajść w ciążę, ale chciała mieć jedno dziecko, a nie dwoje na raz to jest przesłanka eugeniczna, która nigdy w zyciu nie powinna znaleźc poparcia w polskich przepisach prawa – przekazała.
Wcześniej europosłanka odniosła się do sprawy również w mediach społecznościowych. „Takie bestialstwo z zimną krwią środowiska lewicowe od lat nazywają ‘postępem’, ‘prawem kobiet’, czy ‘europejskimi standardami’” – stwierdziła.
Aborcja selektywna. “Nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci”
Przypomnijmy, 12 maja Justyna Wydrzyńska z Aborcyjnego Dream Teamu i Aborcji Bez Granic poinformowała w mediach społecznościowych o szczegółach rozmowy z jedną z kobiet, która szukała pomocy w sprawie przeprowadzenia aborcji.
– Zadzwoniła do nas dzisiaj osoba w dziesiątym tygodniu ciąży bliźniaczej i zaczęła nas pytać na temat dostępności klinik aborcyjnych w Czechach, na Słowacji – relacjonowała Wydrzyńska.
– Ta osoba jest w chcianej, planowanej ciąży, ale ponieważ jest to ciąża bliźniacza, to ich to trochę zaskoczyło jako parę. Oni nie planowali, nigdy nie myśleli o tym, żeby mieć dwójkę dzieci zamiast jednego. Więc tak naprawdę ich pierwszym pomysłem była aborcja selektywna – dodała. Poinformowała także, że sama podsunęła kobiecie to rozwiązanie. – Aborcja selektywna jest możliwa w Europie, są ośrodki, które to robią na różnych etapach ciąży – poinformowała Wydrzyńska.
Aborcja selektywna. Jak wygląda procedura?
Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu wyjaśniła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że takie zabiegi są wykonywane najczęściej w Holandii, po wcześniejszej konsultacji ze specjalistami.
– Aborcja selektywna, dokonywana na wczesnym etapie ciąży, czyli do około 14. tygodnia, polega na wstrzymaniu rozwoju jednego z płodów pod wpływem zastrzyku. Nie usuwa się go chirurgicznie, bo zostaje niejako wchłonięty przez wody płodowe i endometrium – przekazała Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu. Jak dodała, specjaliści mówią pacjentce, „czym się kierować przy wyborze płodu”.
– Czy to kontrowersyjne? To zależy, czy w centrum uwagi postawimy ciążę, czy kobietę, która może nie mieć możliwości wychowania dwójki dzieci, bo np. ma już ich kilkoro – wyjasniła Broniarczyk. – Warto dodać, że zabiegi są przeprowadzane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i najwyższymi standardami – dodała.
