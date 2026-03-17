Po kontrowersyjnym materiale TVN zawrzało. Do KRRiT wpłynęło kilkaset skarg

Przypomnijmy – w ubiegłą sobotę (14 marca), na antenie TVN (w programie „Fakty”), wyemitowano materiał dot. rynku nieruchomości. Dominika Ziółkowska pojechała na targi nieruchomości w Gdyni, gdzie rozmawiała z – jak mogło się wydawać widzom – pozornie zwykłą parą, która szukała dla siebie lokalu. – Państwo Kolaskowie są młodym małżeństwem z marzeniem o własnym „M” – tłumaczyła dziennikarka. – Trzeba szukać, innego wyjścia nie ma. (...) Żeby było przestronnie, ciepło, miło – odpowiadała reporterce stacji „pani Marta”, wspominając przy okazji o rządowym programie kredytu bez wkładu własnego. Następnie głos zabrał „jej mąż – Paweł”. – Człowiek dopiero zaczyna to życie, to skąd nagle mieć oszczędności, żeby kupić to mieszkanie po 14 tys. zł za metr wzwyż? – komentował.

Czujne osoby, które zapoznały się z materiałem, postanowiły zweryfikować, kim są osoby w nim występujące. Internauci ustalili, że to małżeństwo związane z branżą nieruchomości – Marta Kolaska jest specjalistką ds. wsparcia sprzedaży w jednej z firm deweloperskich. Można było wyczytać to z jej profilu na platformie LinkedIn, który już… nie istnieje (został usunięty).

W mediach społecznościowych zawrzało. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły spływać skargi – Wirtualne Media ustaliły dokładną ich liczbę.

Do KRRiT wpłynęło kilkaset skarg. Chodzi o materiał TVN

Jak ustaliło źródło, do poniedziałkowego popołudnia (do 16 marca) do KRRiT dotarło ponad 200 skarg. – Zgłoszenia dot. przede wszystkim zarzutów związanych z rzetelnością przekazu dziennikarskiego. Widzowie podkreślili, że występująca w materiale TVN kobieta, która wraz z mężem jest zainteresowana zakupem mieszkania – według publicznie dostępnych informacji – może być zawodowo związana z branżą deweloperską – poinformowała przedstawicielka biura prasowego KRRiT.

Rzeczniczka prasowa KRRiT w rozmowie z portalem WM wskazała, że – zdaniem skarżących – przedstawienie osoby wypowiadającej się w materiale jako typowego uczestnika targów mieszkaniowych „może być odebrane jako naruszenie zasad obiektywizmu oraz rzetelności dziennikarskiej”. – W tym kontekście podnoszone są także wątpliwości dotyczące możliwego ukrytego przekazu handlowego – wyjaśniała Anna Ostrowska.

