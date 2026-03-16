TVN zmieni właściciela. W tle ogromne zadłużenie. Spłata do 2062 r.

Warner Bros. Discovery ma do spłaty 38 mld dolarów zadłużenia brutto, z czego prawie 16,5 mld jest do zwrotu w przyszłym roku – podaje portal Wirtualne Media. Cała spłata zadłużenia jest rozciągnięta na 36 lat, a kolejne transze mają być wpłacane do 2062 r. Firmę w spłacie zadłużenia ma wesprzeć Paramount Skydance, który finalizuje jej przejęcie.

TVN zmieni właściciela. W tle ogromne pieniądze

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę kupna 100 proc. akcji Warner Bros. Discovery. „Przejmowana firma została wyceniona na 110 mld dolarów, a wartość jej aktywów, przy uwzględnieniu zadłużenia, to 81 mld” – czytamy.

Jeszcze w 2026 r., najprawdopodobniej jesienią, ma dojść do oficjalnej zmiany właściciela Grupy TVN, a Paramount Skydance przejmie koncern Warner Bros. Discovery. Aby to stało się jednak faktem, należy spełnić szereg formalności. Potrzebna jest m.in. zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy WBD oraz regulatorów rynkowych, na czele z Departamentem Sprawiedliwości USA i Komisją Europejską.

Jak zwracają uwagę Wirtualne Media, sam Paramount Skydance musi zadłużyć się, aby sfinalizować transakcję. „Oprócz 47 mld dolarów z emisji nowych akcji pozyska 38,6 mld dolarów z uzgodnionych już kredytów oraz 29 mld dolarów ze zrolowania obecnego zadłużenia. W konsekwencji dług netto połączonych firm ma wynosić 79 mld dolarów, a jego stosunek do skorygowanego zysku EBITDA z ostatnich czterech kwartałów – 6,5x” – podano.

Zmiana właściciela TVN wstrząśnie rynkiem mediów? Członek KRRiT zabrał głos

O to, jakie konsekwencje te zmiany mogą mieć dla rynku mediów w Polsce i nie tylko, był pytany prof. UW Taduesz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Przede wszystkim ta decyzja powoduje istotne skutki dla rynku amerykańskiego. W rękach Paramount Skydance znajdzie się wiele istotnych stacji informacyjnych takich jak CBS czy CNN, oraz dystrybutorów filmów, jak HBO Max i Paramount+ – mówi medioznawca i ekonomista w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Rynek amerykański nie zareagował na to przejęcie najlepiej, notowania Paramount w ciągu ostatniego pół roku spadły z 18 do 9 dolarów za akcję. To pokazuje, że rynek raczej nie widzi efektu korzyści wynikającej z przejęcia Warner Bros– kontynuuje.

„Państwo pytają, po co tyle pieniędzy”. Sakiewicz tłumaczy koszty TV RepublikaCzytaj też:

Prawicowy TVN jako konkurencja dla TV Republika? „Oni ją porzucą”