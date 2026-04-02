Dramat na A2. Korek pod Warszawą na kilkanaście kilometrów

Około godziny 4 doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych i auta.

– Samochód osobowy doznał awarii. Uderzyły w niego dwa samochody ciężarowe. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych – poinformował redakcję tvn24.pl młodszy kapitan Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Jak dodał, po godzinie 7, podczas gdy strażacy usuwali pojazdy z jezdni, jeden z samochodów ciężarowych zapalił się. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.

Gigantyczny korek na A2. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Pruszków a Opacz. Kierowcy podróżujący tą trasą muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak wynika z map Google, korek o godzinie 8 sięga kilkanaście kilometrów. „Jezdnia w kierunku Terespola zablokowana oraz zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Poznania” – przekazała z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tragedia w Warszawie. Nie żyją 4 osobyCzytaj też:

Wielki pożar w pobliżu Lotniska Chopina. „Jest w fazie rozwiniętej”